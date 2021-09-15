Большая рыба в большом пруду. Как стать успешным на конкурентном рынке

Компаниям, которые недавно вышли на большой рынок, бывает довольно сложно на нём закрепиться: все дело в серьёзной конкуренции. Опередить «гигантов» в той или иной сфере, переманить к себе их аудиторию совсем нелегко. В сегодняшней статье мы поговорим о самых эффективных методах, а также выясним, для чего нужны программы-шпионы.

Подавляющее большинство современных компаний и индивидуальных предпринимателей создают свои страницы в соцсетях: на них рассказывается обо всех предлагаемых продуктах, товарах и услугах, даются их краткие характеристики и указываются контакты, по которым потенциальный заказчик может приобрести заинтересовавшее предложение. В 2021 году подавляющее большинство предпринимателей выбирает социальную сеть Instagram, пользующуюся огромной популярностью во всём мире. Ежедневно её посещают миллионы пользователей, это лучшая площадка для привлечения целевой аудитории, для обращения внимания на вновь появившийся товар или услугу.

Вы — руководитель недавно появившийся компании , который не знает , и какие шаги предпринять для получения первой прибыли?

Найдите аккаунты тех фирм, которые предлагают схожие продукты: посмотрите кто подписывается в инстаграме, какую информацию они размещают в своём профиле, какие посты публикуют, каково их содержание. Обратите внимание, кто ставит лайки к публикациям, какую целевую аудиторию они привлекают. В 2021 году задачу слежки за страницами компаний-конкурентов значительно упрощают специализированные программы-шпионы. Пользоваться ими очень просто, разобраться сможет даже новичок. Заинтересовала слежка в инстаграм? Одним из самых популярных сервисов для слежки за профилями в социальной сети Instagram является Инсташпион. Вот лишь некоторые его возможности:

анонимный просмотр историй;

просмотр новых подписок , лайков , комментариев;

лайков комментариев; умная программа самостоятельно сформирует отчеты , предоставит исчерпывающую информацию. Это очень удобно: отпадает необходимость регистрировать фейковые аккаунты для того , чтобы следить за активностью интересующих профилей.

Чтобы проследить за определённым пользователем, достаточно пройти всего несколько простых шагов: укажите его никнейм в Инстаграм и запустите сервис. Инсташпион — это в том числе бесплатная версия, позволяющая знакомиться с основными возможностями и преимуществами проекта.