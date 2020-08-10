Большая стройка: для чего нужна современная гидроизоляция

Продукт сам по себе уникален, так как имеет малый расход и не только ремонтирует, но и защищает бетон, арматуру от агрессивной внешней среды и коррозии.
Уже больше двадцати лет разрабатываются материалы и решения в области гидроизоляции, ремонта и усиления конструкций. В итоге материалы КТ ТРОН показывают результаты на объектах: энергетики и тяжелого машиностроения, химической и нефтеперерабатывающей промышленностей, транспортной инфраструктуры и туннелестроения, портов и гидротехнических сооружений в городах Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Новороссийск.
В бытовых ремонтных задачах материалы КТ ТРОН проявляют себя например в ремонте погребов, подвалов, подземных гаражей и даже реставрации памятников архитектуры.
Справка
ООО «Группа Компаний «Партия» является официальным представителем завода на территории Алтайского края и Республики Алтай. Мы не только реализуем продукцию, но и проводим обучение по работе с системой материалов, подбираем ремонтное решение конкретно под ваш случай ! По городу Барнаулу и близлежащих районах осуществляем бесплатный выезд на осмотр объекта и готовим техническое решение в подарок!
КТ ТРОН — не пустит воду, защитит бетон!
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