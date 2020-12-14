Больше и лучше: как в Алтайском крае совершенствуют производительность труда

К 2030 году Россия должна обеспечить прорывное развитие своей экономики. Такую задачу поставил Владимир Путин. Один из механизмов достижения цели — повышение производственной культуры и внедрение принципов бережливого производства.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отреагировал на задачу. В приоритетном порядке он занялся национальным проектом «Производительность труда и поддержка занятости», в который наш регион вошел в 2019 году.

Справка Цель проекта — ежегодный рост производительности труда не ниже 5% к 2024 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство, ЖКХ.

Национальный проект реализуется в рамках трех региональных проектов:

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» ( Минэкономразвития Алтайского края); «Системные меры по повышению производительности труда» ( Минэкономразвития Алтайского края); «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» ( управление Алтайского края по труду и занятости населения).

В Алтайском крае совершенствуют производительность труда. Алтайский центр кластерного развития

Принцип бережливости

Давайте расскажем подробнее. «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» — ключевой проект, в рамках него на предприятиях внедряются принципы бережливого производства. Оператором на уровне страны выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК), эксперты которого выезжают в регионы.

Главный ресурс ФЦК — специалисты с опытом создания и совершенствования производственных систем в крупных российских и мировых компаниях. В 2019 году в крае создан Региональный центр компетенций на базе «Алтайского центра кластерного развития». Наши эксперты прошли обучение в ФЦК.

Сейчас в регионе работает более 150 компаний, отвечающих условиям проекта. В нацпроект вовлечены 43. Наиболее активные участники относятся к обрабатывающей промышленности (81,4% от общего количества).

Цитата Алексей Ерохин,

замминистра экономического развития Алтайского края: — В 2020 году в регионе реализованы все запланированные мероприятия по нацпроекту, несмотря на сложности, связанные с пандемией. Предприятия, завершившие активную фазу реализации проекта, с помощью экспертов значительно увеличили производительность персонала.



Принцип производительности

Основным показателем второго проекта — «Системные меры по повышению производительности труда» — является, конечно, рост производительности труда (с 2021 года данный показатель будет видоизменен).

Для достижения цели может помочь, например, программа подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», которая реализуется в крае. В настоящее время на участие подано 89 заявок от 17 предприятий края и двух центров занятости населения. Уже есть результат. 29 сентября 2020 года на площадке онлайн-саммита Change Makers состоялась презентация сборника лучших кейсов «Лидеров производительности». В него вошел проект от Алтайского края, разработанный компанией «Зиас Машинери».

Факт Участники национального проекта могут воспользоваться льготной программой финансирования от Фонда развития промышленности. Займы предоставляются в размере от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых. Их уже одобрили двум алтайским компаниям. Общая стоимость проектов составляет 380,3 млн рублей.

В Алтайском крае совершенствуют производительность труда. Алтайский центр кластерного развития

Принцип эффективности

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлен на обучение работников предприятий.

В рамках проекта алтайским компаниям возмещают затраты, которые они несут, занимаясь переобучением сотрудников и улучшением производительности труда.

С 2021 года указанный региональный проект перейдет в другой национальный проект — «Демография».