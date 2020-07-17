Больше места, больше выбора, больше луков! Новый благотворительный магазин Charity Market открылся в Барнауле

Благотворительный проект «Пункт приема и выдачи вещей» фонда Облака работает с 2014 г. в Барнауле. Уже наверное не осталось ни одной семьи, которая хотя бы один раз не привезла вещи в дар в пункт приема ненужных вещей. За 6 лет работы более 50 тонн вещей команда фонда приняла, рассортировала и отправила в десятки направлений на помощь нуждающимся людям. Сама схема приема и сортировки вещей с целью передачи нуждающимся людям бесплатно — не нова в нашей стране. Вот уже более 100 лет существуют в России (и даже в советские времена) так называемые социальные склады, которые есть практически при каждом комплексном центре социальной защиты, а также пункты приема при церквях.

Потребность в поддержанной одежде была, есть и будет. Потому что это самая затратная часть семейного бюджета. А если у тебя несколько детей, то это просто разорительно покупать в Сибири на 4 сезона разных размеров на растущих детей полный гардероб. Именно поэтому в нашей стране так популярны и необходимы социальные пункты выдачи вещей. Кстати, история помощи малоимущим и многодетным семьям фонда «Облака» началась именно со сбора ненужных вещей в пользу пострадавших от наводнения в Алтайском крае в 2014 г.

Именно тогда и удалось открыть такое удивительное явление: огромное количество вещей пылится в шкафах, на балконах и в гаражах. И горожане стали с радостью делится вещами с фондом, который взял на себя полную организацию процесса приема вещей, сортировки, хранения и передачи.

Идея об открытии благотворительного магазина, где продаются пожертвованные вещи (10% от пожертвованных вещей) появилась благодаря первому опыту в Москве: магазину Спасибо от Юлии Титовой. Нашей команде удалось пройти обучающий курс по открытию магазина и благодаря поддержке известного Петербургского активиста Ольги Поляковой, компании Роскурьер, компании Сапсан и волонтерам открыть свой первый социальный магазин. Цель его проста: продавать вещи в хорошем состоянии за благотворительный взнос и передавать средства на помощь малоимущим и многодетным семьям.

Благотворительный магазин одежды и обуви Charity Market. Благотворительный магазин одежды и обуви Charity Market. Благотворительный магазин одежды и обуви Charity Market. Благотворительный магазин одежды и обуви Charity Market.

Проект оказался более чем успешным. Ведь за 2 года фонд «Облака» получил финансирование на программы по Ликвидации Нищеты более чем 1 миллион рублей. А покупатели магазина приобрели для себя новое место, в котором можно за самую низкую цену в городе купить достойные вещи.

Принцип работы с нуждающимся населением остался прежний: малоимущие и многодетные семьи по обращении за вещами в фонд «Облака» получают все вещи бесплатно. Только вот благодаря работе магазина, у фонда появилась возможность за свой счет отправлять на грузовых машинах вещи по всему краю, чтобы одеть не только в городе бедные семьи, но и поддержать самых нуждающихся по всему краю.

Так только за июнь более 5 тонн вещей фонд Облака отправил бесплатно в Тальменский, Усть-Калманский, р. Алтай и другие районы. Более 300 семей, в которых воспитываются маленькие дети, получили вещи бесплатно. И это работа не останавливается.

Так как вещей становится больше, команда фонда приняла решение открыть второй пункт приема вещей и новый магазин, где еще больше пространства.

17 июля по адресу ул. Пролетарская, 56, что в самом центре города, фонд «Облака» открывает второй свой магазин и пункт приема ненужных вещей Charity Market, который будет также работать в полноценном режиме без выходных и праздничных дней.

90% пожертвованных вещей мы передаем нуждающимся семьям. 10% вещей выставляем в торговый зал за минимальный благотворительный взнос от 29Р. Все вырученные средства фонд направляет на реализацию программ: детское питание, детский центр дневного пребывания детей, юридическая помощь, продуктовая программа.

Справка

Благотворительный фонд «Облака» работает в Алтайском крае с 2014 г.

Команда фонда выбрала для себя самую незащищенную целевую группу благополучателей: одинокие мамы, малоимущие и многодетные, которые воспитывают в тяжелых материальных и психологических условиях несоверленнолетних детей. Главная цель устойчивого развития, которую реализует фонд: «Ликвидация Нищеты во всех ее проявлениях».

Адрес фонда «Облака»: Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 2-й этаж. Телефон: 7 (3852) 590−180 Сайт: www.fondoblaka.com