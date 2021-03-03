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Больше половины сотрудников Алтай-Кокса прошли обучение в 2020 году

В 2020 году более 50% работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) стали участниками различных образовательных программ. Обучение проходило на предприятии, в учебных заведениях региона и за его пределами, а также в дистанционном формате.

Обучение.
Обучение.
ОАО "Алтай-Кокс"

Более 1,3 тысяч сотрудников прошли переподготовку и повышение квалификации, обучились смежным профессиям, поучаствовали в семинарах и тренингах по развитию личностного и управленческого потенциала.

Более 30 участников кадрового резерва стажировались в должностях, которые они могут занять в перспективе. В итоге 13 резервистов стали руководителями разного уровня.

В 2020 году на предприятии провели конкурс «Мастер года», призванный поддерживать и развивать эффективных руководителей. В профессиональном соревновании, которое прошло в дистанционном формате, в нем приняли участие 16 представителей восьми подразделений.

Ежегодно на Алтай-Коксе проводят до 10 конкурсов профессионального мастерства. Их победители и призеры имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность.

На развитие персонала Алтай-Кокс направил порядка 7 млн рублей.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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