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14 февраля -10°C
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Больше приключений на их голову: где найти брутальные подарки на 23 февраля

Настоящий мужчина должен испытать всё. Взобраться на Эверест, побывать на Луне, переплыть океан и сразиться с инопланетянами. А что насчет боя на мечах с настоящими викингами, как в кино? Или путешествия в батискафе на дно Марианской впадины? Да хоть участие в Апокалипсисе! Всё, что казалось фантастикой, станет возможным в клубе виртуальной реальности «VR-Club».

Виртуальная реальность «VR-Club».
Виртуальная реальность «VR-Club».
Клубы виртуальной реальности «VR-Club»

Здесь защитников ждет действительно нечто нереально крутое. В «VR-Club» более 300 сценариев захватывающих игр, которые позволят побывать в недосягаемых или несуществующих местах, принять непосредственное участие в невероятных событиях и испытать необычные ощущения. Достаточно просто надеть комплект виртуальной реальности.

И такое путешествие в нереальность обойдется дешевле похода в кино или ресторан! С 15 февраля по 8 марта во всех клубах и интернет-магазине сети «VR-Club» можно купить подарочные сертификаты со скидкой 33%. Сертификат на 30 минут с учетом скидки будет стоить всего 200 рублей.*

Виртуальная реальность «VR-Club».
Виртуальная реальность «VR-Club».
Клубы виртуальной реальности «VR-Club»

И еще приятный бонус — в клубы виртуальной реальности «VR-Club» можно прийти с большой компанией друзей, своей едой и напитками.

Сертификат в «VR-Club» станет первоклассным презентом папе, сыну или другу на 23 февраля. Подарите мужчинам незабываемые приключения! Пригласите их в клуб виртуальной реальности «VR Club».

Виртуальная реальность «VR-Club».
Виртуальная реальность «VR-Club».
Клубы виртуальной реальности «VR-Club»
Виртуальная реальность «VR-Club».
Виртуальная реальность «VR-Club».
Клубы виртуальной реальности «VR-Club»
Виртуальная реальность «VR-Club».
Виртуальная реальность «VR-Club».
Клубы виртуальной реальности «VR-Club»
Клубы виртуальной реальности «VR-Club»

Адрес: ТЦ «Весна» Малахова 86-в, 2-й этаж

Телефон для бронирования: +7 (3852) 222−751

Сайт: vrclubnsk.mycloudshop.ru

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