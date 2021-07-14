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Потребитель

Большинство барнаульских клубов и ресторанов исправно выполняют антиковидные требования

Очередные рейды в Барнауле показали, что большинство клубов и ресторанов города придерживаются указа губернатора и не нарушают антиковидные требования. О результатах проверок рассказала пресс-служба мэрии.

Антиковидные рейды в Барнауле.
Антиковидные рейды в Барнауле.
barnaul.org

В Ленинском районе проверили 14 заведений. В одном из них заметили посетителя без маски. За это в отношении индивидуального предпринимателя составили акт о правонарушении.

В Индустриальном районе рейды прошли в восьми клубах и кафе по ул. Шумакова, ул. Взлетной, ул Энтузиастов, Павловскому тракту. Нарушений там не нашлось.

Антиковидные рейды в Барнауле.
Антиковидные рейды в Барнауле.
barnaul.org

В Центральном районе проверили работу баров «Крыша», «Горький», «Винотека», ночных клубов «Zажигалка», «Sherbet», бара-ресторана «Опера» и других. Заведения также исправно выполняли требования.

В Железнодорожном районе проверяющие пришли в кафе «Freemans», «Баклажан», кофейни «Центральная» и «Trevellers», рестораны «Кинза и мята», «Барнаул», в клубы «Чарли» и «Чеширский кот», в гостиницу «Центральная». Нарушений нет.

В Октябрьском районе «Кинза и Мята», «Фараон», «Хурма», «Джексон» и другие тоже придерживаются антиковидным требованиям.

Антиковидные рейды в Барнауле.
Антиковидные рейды в Барнауле.
barnaul.org

В магазинах дела обстоят чуть хуже. В трех сотнях торговых объектов насчитали более 40 случаев нарушения масочного режима.

Ковидные ограничения

  • В общественных местах необходимо использовать маску.
  • В общем доступе должны располагаться антисептики и информационные объявления.
  • Запрещаются массовые мероприятия, в том числе в ночных клубах.
  • Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, спортивные объекты, цирки и открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50%.
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