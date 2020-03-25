Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Алтайском крае и Республике Алтай составил 1,7 млн рублей, что на 23% ниже, чем в среднем по России (2,2 млн рублей). Такие данные получили аналитики Россельхозбанка, первого кредитного учреждения, начавшего реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В Алтайском региональном филиале Россельхозбанка минимальная заявка на кредит по данной программе составила 221 тыс. рублей, а максимальная — 3 млн рублей. Общая сумма по заявкам достигла 1,4 млрд рублей. В Алтайском крае и Республике Алтай подали 800 заявок. Наибольшее число желающих оформить ипотеку по данной программе в Благовещенском, Павловском, Мамонтовском и Первомайском районах края.

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в России составил 2,2 млн рублей. Наибольшая сумма заявок на кредит отмечена в республике Башкортостан — 5,8 млрд рублей, республике Татарстан — 4 млрд рублей, в Ленинградской области — 3,4 млрд рублей, Белгородской области — 3 млрд рублей, Новосибирской области — 2,5 млрд рублей.

Средний возраст заемщиков — 36 лет. Больше половины (64%) всех заявок пришлось на семейные пары (2/3 из которых — семьи с детьми); незамужние женщины и неженатые мужчины подали 24% заявок, остальные 12% заёмщиков — люди в разводе. Более 42% подавших заявки на сельскую ипотеку — женщины, 58% - мужчины. Наиболее крупный размер займа по программе сельской ипотеки интересует мужчин — в среднем 2,3 млн рублей, в то время как средний размер заявки от женщин составляет 2,0 млн рублей. С начала года в РСХБ поступило свыше 25 тысяч обращений на сумму более 54,6 млрд рублей.

Николай Бойко,

директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

Россельхозбанк стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки, действующей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая позволяет выгодно приобрести недвижимость на территории сельской местности. Учитывая важность данного продукта для жителей регионов, Алтайский региональный филиал Россельхозбанка совместно с региональными Министерствами сельского хозяйства предпринял все меры, чтобы быть первыми в реализации данной программы. Подтверждением тому — первая выдача в Благовещенском районе края официально зарегистрирована как «вторая» сделка в стране с начала старта программы кредитования.

Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3%. При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Условия кредитования

Объект недвижимости с земельным участком на сельской территории, по договору купли продажи или строящегося по договору участия в долевом строительстве.

Земельный участок на сельской территории, и строительство на нем жилого дома.*

Строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке на сельской территории.

Первоначальный взнос от 10%.

Срок 1 — 300 месяцев.

Сумма кредита 100 000 — 5 000 000.

до 3 000 000 для объектов недвижимости , расположенных на сельских территориях субъектов РФ , за исключением Ленинградской области и субъектов РФ , входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

расположенных на сельских территориях субъектов РФ за исключением Ленинградской области и субъектов РФ входящих в состав Дальневосточного федерального округа; до 5 000 000 для объектов недвижимости , расположенных на сельских территориях Ленинградской области и субъектов РФ , входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Залог объект приобретаемой недвижимости.

Не более 3-х созаемщиков, в том числе не состоящие в родственной связи с Заемщиком. Супруг (а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту.**

Рассмотрение заявки до 5 рабочих дней.

Страхование

Обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита.

Добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика / Созаемщиков на весь срок кредита.

Кредитные договоры в рамках ипотечного кредита на строительство и покупку жилья на селе заключаются в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам РФ на строительство/приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 № 1567.

*Сельские территории — сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов РФ), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на территории субъекта РФ определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (далее — орган исполнительной власти). В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области. Сельские агломерации — сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории субъекта РФ определяется в соответствии с приложением № 11 к государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы РФ „Комплексное развитие сельских территорий“ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.

**В случае если объект недвижимости оформляется в их общую совместную собственность (в том числе будет находиться в их общей совместной собственности в соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ).

АО «Россельхозбанк»