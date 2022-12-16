«Бомбаж» и «хлопуша». Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться рыбными консервами

Неправильно выбранные консервы в магазинах и на рынках могут не только испортить настроение, но и стать причиной серьезных заболеваний. Роспотребнадзор выпустил памятку , как правильно покупать и хранить консервированные продукты.

Рыба, приготовленная и сохраненная способом консервации, во многом не уступает свежей рыбе по содержанию основных питательных веществ. Качественные рыбные консервы — источник полноценного белка, цинка, витамина D, B12, железа, йода, магния, калия, селена и омега-3 жирных кислот, отмечают специалисты.

К наиболее популярным вариантам консервированной рыбной продукции относятся: натуральные (собственном соку), в масле, в томатном соусе, паштеты, пасты, рыбоовощные консервы.

Выбирая их, обращайте внимание на упаковку, маркировку и состав продукта. Рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки.

Консервы. СС0

При осмотре упаковки могут обнаружиться следующие дефекты:

«бомбаж» — вздутие банки с обеих сторон. Появляется при замораживании содержимого или при размножении в консервах бактерий , в том числе и возбудителя ботулизма;

в том числе и возбудителя ботулизма; «хлопуша» — выпуклость на донышке , исчезающая при нажатии на одном и возникающая на другом конце;

исчезающая при нажатии на одном и возникающая на другом конце; подтеки на поверхности банки;

ржавчина по закаточному шву , ржавый налет на поверхности банки.

От банок с такими дефектами стоит отказаться.

Маркировка наносится на крышку или дно банки рыбных консервов. Она обязательна и располагается в три ряда:

— первый ряд — дата изготовления продукции (число, месяц, год);

— второй ряд — ассортиментный знак, обозначающий вид рыбы, находящейся внутри (реестр можно найти здесь standartgost.ru/g/pkey-14293808290), и номер предприятия-изготовителя;

— третий ряд — номер смены и знак P (индекс рыбной промышленности).

Рыбные консервы. CC0

Дома после вскрытия жестяной банки, ее содержимое надо переложить в емкость из стекла или пищевого пластика. Хранение продукта непосредственно во вскрытой банке недопустимо.

Выбирайте размер банки в соответствии с вашими реальными потребностями. Приобрести большую упаковку может показаться выгодным решением, но после вскрытия рыбные консервы не переносят длительного хранения и быстро портятся.

Рыбные консервы, в основном домашнего приготовления, могут стать причиной заболевания ботулизмом, которое вызывается ботулотоксином бактерии Cl.botulinum. Болезнь поражает центральную нервную систему и в тяжелых случаях приводит к летальному исходу.

Споры Cl. botulinum десятками лет сохраняются в почве, в иле и воде, а вегетативные формы живут в кишечнике рыб. Споры ботулизма хорошо размножаются именно в консервах. Этому способствуют некоторые факторы: бактерии botulinum хорошо сохраняются при высокой температуре; размножение спор бактерии происходит при отсутствии кислорода.

Для ботулизма характерны тошнота, рвота, сильная слабость, головокружение, сухость о рту, а в дальнейшем осиплость голоса, двоение в глазах, затруднение глотания, нарушение речи. Инкубационный период (скрытый период) длится от двух часов до нескольких суток.

Не приобретайте консервы у неизвестных лиц, в местах несанкционированной торговли.