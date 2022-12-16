«Бомбаж» и «хлопуша». Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться рыбными консервами

Рыба, приготовленная и сохраненная способом консервации, во многом не уступает свежей рыбе по содержанию основных питательных веществ. Качественные рыбные консервы — источник полноценного белка, цинка, витамина D, B12, железа, йода, магния, калия, селена и омега-3 жирных кислот, отмечают специалисты.
К наиболее популярным вариантам консервированной рыбной продукции относятся: натуральные (собственном соку), в масле, в томатном соусе, паштеты, пасты, рыбоовощные консервы.
Выбирая их, обращайте внимание на упаковку, маркировку и состав продукта. Рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки.
При осмотре упаковки могут обнаружиться следующие дефекты:
- «бомбаж» — вздутие банки с обеих сторон. Появляется при замораживании содержимого или при размножении в консервах бактерий, в том числе и возбудителя ботулизма;
- «хлопуша» — выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном и возникающая на другом конце;
- подтеки на поверхности банки;
- ржавчина по закаточному шву, ржавый налет на поверхности банки.
От банок с такими дефектами стоит отказаться.
Маркировка наносится на крышку или дно банки рыбных консервов. Она обязательна и располагается в три ряда:
— первый ряд — дата изготовления продукции (число, месяц, год);
— второй ряд — ассортиментный знак, обозначающий вид рыбы, находящейся внутри (реестр можно найти здесь standartgost.ru/g/pkey-14293808290), и номер предприятия-изготовителя;
— третий ряд — номер смены и знак P (индекс рыбной промышленности).
Дома после вскрытия жестяной банки, ее содержимое надо переложить в емкость из стекла или пищевого пластика. Хранение продукта непосредственно во вскрытой банке недопустимо.
Выбирайте размер банки в соответствии с вашими реальными потребностями. Приобрести большую упаковку может показаться выгодным решением, но после вскрытия рыбные консервы не переносят длительного хранения и быстро портятся.
Рыбные консервы, в основном домашнего приготовления, могут стать причиной заболевания ботулизмом, которое вызывается ботулотоксином бактерии Cl.botulinum. Болезнь поражает центральную нервную систему и в тяжелых случаях приводит к летальному исходу.
Споры Cl. botulinum десятками лет сохраняются в почве, в иле и воде, а вегетативные формы живут в кишечнике рыб. Споры ботулизма хорошо размножаются именно в консервах. Этому способствуют некоторые факторы: бактерии botulinum хорошо сохраняются при высокой температуре; размножение спор бактерии происходит при отсутствии кислорода.
Для ботулизма характерны тошнота, рвота, сильная слабость, головокружение, сухость о рту, а в дальнейшем осиплость голоса, двоение в глазах, затруднение глотания, нарушение речи. Инкубационный период (скрытый период) длится от двух часов до нескольких суток.
Не приобретайте консервы у неизвестных лиц, в местах несанкционированной торговли.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!