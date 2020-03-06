Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 марта -9°C

«Бомонд не тот»: почему барнаульские ювелиры объявили войну моде 90-х и как им в этом помогает Instagram

Большая конкуренция на рынке и цены на золото, которые и вправду заставляют над ним «чахнуть», — далеко не основные причины весенней депрессии владельцев местных ювелирных заводов и мастерских. Согласно данным 2Gis, 97 организаций в Барнауле занимаются изготовлением украшений, 245 — их реализацией. Представители ювелирного рынка рассказали altapress.ru, стоит ли рассматривать золотые украшения как удачную инвестицию и почему «бисмарк» до пят — дурной тон.

Ювелирное украшение.
Ювелирное украшение.
CCO.

Трата лишних денег

Генеральный директор ювелирного завода Ermola Алексей Ермоленко с ностальгией вспоминает время, когда в 90-х на Старом базаре направление скупки золота было развито очень хорошо.

Ювелирный завод Ermola.
Ювелирный завод Ermola.
Анна Зайкова.

Алексей Ермоленко,
генеральный директор завода Ermola:

В 90-е началась моя личная ювелирная история. Пока определялся с жизненным выбором, начал работать «золотником». Уже через год я купил себе машину. Позже получил высшее образование, которое помогло мне реализоваться как бизнесмену. Начал с розничной торговли — открыл две точки по продаже украшений из золота. А два года назад мне поступило предложение выкупить полностью скомплектованное ювелирное производство.

Директор сибирского ювелирного завода «Русское золото» Марина Родионова рассказала, что семейный бизнес начал развиваться в 1994 году. «Мы практически единственные в России производим изделия с природными алмазами внутри, которые добывают в Якутии», — объясняет она.

Ювелирное изделие.
Ювелирное изделие.
Источник: СЮЗ «Русское золото»

Руководители ювелирных заводов отмечают, что конкуренция на рынке не чувствуется — у всех свои клиенты. Кроме того, владельцы небольших мастерских им не соперники, а партнеры. «Мы изготавливаем для них полуфабрикаты, а они уже делают украшения для своих клиентов», — объясняет Алексей Ермоленко.

Владелец мастерской «Золотая миля» Владислав убежден: конкуренции среди городских ювелиров нет, наибольшую роль играет качество работы мастера. «У нас в городе много молодых ювелиров, у которых нет большого опыта в изготовлении украшений. Какая тут конкуренция?» — недоумевает он.

Золотой крест.
Золотой крест.
Ювелирная мастерская «Золотая миля».

По словам представителей ювелирного рынка, основная проблема — отсутствие финансовых возможностей у жителей города. «Спрос упал очень сильно. Украшения стали роскошью», — рассказывает владелец мастерской «Ювис» Алексей Лейко.

Марина Родионова,
директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

За последние два года продажи сильно упали. Сейчас для людей ювелирка — это трата лишних денег. Человек не пойдет покупать сережки, если у него есть планы на что-то более важное. Поэтому, если человек делает украшение на заказ, это чаще всего обдуманное решение.

Украшение на миллион

Основные заказчики на барнаульском рынке ювелирки — женщины от 35 до 45 лет. Но, по словам Марины Родионовой, аудитория постепенно меняется — сейчас много молодых людей обращается за изготовлением эксклюзивных украшений.

Ювелирное изделие.
Ювелирное изделие.
Источник: СЮЗ «Русское золото»

Средний чек на изделие, которое производят по индивидуальному эскизу, — от 15 до 60 тыс. рублей. По словам ювелиров, это в два раза меньше, чем в любом зарекомендовавшем себя бутике.

Алексей Лейко,
владелец ювелирной мастерской «Ювис»:

Сейчас украшения на заказ из своего материала позволяют сэкономить на покупке в обычном магазине. Мужские печатки достаточно тяжелые, поэтому их выгоднее сделать на заказ, оплатив только работу мастера.

Ювелирный завод Ermola.
Ювелирный завод Ermola.
Анна Зайкова.

В некоторых мастерских украшения делают в единственном варианте и не повторяют по просьбе других клиентов. Стоимость некоторых индивидуальных заказов в Барнауле достигает 1 млн рублей.

Как в Европе

Чаще всего барнаульские мастера работают с золотом. Реже заказывают серебряные украшения, совсем уникальный заказ — изделия из платины.

Ювелирное изделие.
Ювелирное изделие.
Источник: СЮЗ «Русское золото»

Марина Родионова,
директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

Украшение из платины будет стоить в четыре раза дороже, чем из белого золота. А визуально и не отличишь. Минус еще и в том, что увеличивается срок изготовления.

Красное (с медным оттенком, было популярно в советское время) и белое золото пользуются наибольшей популярностью у жителей города.

Украшение.
Украшение.
Ювелирный завод Ermola.

Виды золота: цвет, свойства, ценность

Ювелирные украшения не делают из чистого золота — оно слишком мягкое и практически непригодно для повседневной носки. Поэтому к нему добавляют другие металлы. Благодаря этому золото меняет свои свойства, цвет и ценность.

Желтое золото — наиболее традиционный сплав. Для его создания используется серебро и медь. От их соотношения зависит оттенок металла: чуть больший процент меди может давать рыжеватый цвет, а о содержании серебра свидетельствует ровный лимонный оттенок.

Желтое золото 585-й пробы, которое используют чаще всего, — это металл с добавлением 28% серебра и 13,5% меди. Золотые украшения ярко-желтого цвета изготавливают из сплава золота с медью, серебром и палладием. По качеству они проигрывают, это самая низкая проба — 375-я.

Белое золото. Такой цвет металла получают путем добавления палладия, никеля, серебра или платины.

Сплав с платиной наиболее прочный. Украшение не царапается и не деформируется. Самое дешевое белое золото — с добавлением никеля. Имеет легкий желтоватый оттенок, а минус в том, что такой металл может вызвать аллергию.

Красное и розовое золото. Такие оттенки металл приобретает благодаря наличию в составе меди. Она придает изделию прочность и долговечность.

Розовый цвет обычно указывает на металл 585-й пробы. Сплав также окрашен медью, но уже с добавлением серебра.

Зеленое золото — результат сплава золота и серебра. При 30% второго в составе металл теряет желтизну. Украшения из такого золота встречаются редко. Смотрятся они необычно, но из-за свойств сплава получаются хрупкими и практически непригодными для носки.

Голубое, синее и фиолетовое золото. Для нежного голубого оттенка к металлу добавляют кобальт. Смешивая золото со сталью, получают сплав синего цвета. При добавлении калия или алюминия металл приобретает фиолетовый отлив.

Коричневое (бурое) золото — сплав с медью, как правило, 585-й или 750-й пробы. Красновато-коричневое золото изготавливают с добавлением меди, серебра и палладия.

Черное золото — один из последних трендов в ювелирном производстве. Есть несколько вариантов его получения: воздействие на поверхность лазером, сплавление с кобальтом и хромом и специальное покрытие.

Марина Родионова,
директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

Раньше все покупали украшения только из красного золота. В Европе его никто не носит — считают, что это некрасиво. Сейчас люди стали заказывать изделия из белого и лимонного золота. На всем рынке европейское (лимонное) пользуется спросом уже 20 лет, а на наш только заходит. У нас не тот бомонд, люди не разбираются в украшениях.

Ювелирный завод Ermola.
Ювелирный завод Ermola.
Анна Зайкова.

По словам ювелиров, украшения из золота давно перестали быть выгодным вложением. Теперь, если кольцо не носила леди Ди, это не инвестиция, а просто удовольствие.

Факт

Все ювелиры должны стоять на учете в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.

Получение «ювелирной лицензии» — обязательное условие для любой организации и индивидуального предпринимателя (ИП), которые осуществляют операции с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями.

Украшения как искусство

По словам ювелиров, барнаульский рынок переполнен массовкой — стандартными изделиями, которые потребителю уже не интересны. Те люди, которые действительно любят ювелирку, готовы вкладывать деньги только в качественные и необычные украшения. Найти такие изделия в простом магазине — целый квест.

Украшение.
Украшение.
Ювелирный завод Ermola.

Марина Родионова,
директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

В основном люди заказывают «глухую классику», потому что у нас в городе очень низкая ювелирная мода. Хотя я считаю, что каждая девушка должна разбираться в трех вещах: в украшениях, в вине и в искусстве.

Теперь ювелиры стараются удивлять потребителей необычными формами и дизайном, а также делают акцент на изготовлении украшений, наполненных глубоким смыслом.

Украшение.
Украшение.
Ювелирный завод Ermola.

Алексей Ермоленко,
генеральный директор завода Ermola:

Для меня важно, чтобы каждое изделие, изготовленное на нашем заводе, было наполнено смыслом. К примеру, молодожены заказали необычные обручальные кольца. Предложение парень сделал на перевале Чике-Таман, и мы решили отразить это в их свадебных украшениях — с помощью изображения рельефа, а также точного места, которое было бы отмечено маленьким бриллиантом. Для этого заказа научились работать в специальной программе. Мы повторили рельеф перевала со всей географической точностью.

Владелец ювелирной мастерской Евгений рассказал, что многие барнаульцы предпочитают национальный колорит в украшениях. «Сейчас популярны изделия со славянскими символами. Люди заказывают такие обереги и искренне верят в их силу», — пояснил он.

Ювелирный завод Ermola.
Ювелирный завод Ermola.
Анна Зайкова.

Марина Родионова отметила, что даже натуральные камни для изделий люди подбирают, ориентируясь на их свойства. «К примеру, мы делаем украшения с алмазами. Только представьте, вы носите камень, которому миллиард лет. Алмазы — как люди: есть плохие, а есть идеальные. Мы используем только пропорционально правильные по золотому сечению. Многие верят, что алмазы обладают мощной энергией. Помимо этого, они еще и очень красивые. Когда на камень падает свет, он переливается и блестит, как снег на морозе», — с восхищением говорит она.

«Насмотренность» на звезд

Марина Родионова отметила, что в последнее время люди стали активно интересоваться украшениями, которые видят на медийных личностях в Instagram. По ее словам, из популярной социальной сети пришел тренд на многослойность, к примеру три-четыре цепочки с кулончиками на шее или несколько браслетов на одной руке.

«Такие украшения заказывают комплексно, чтобы было сочетание изделий. В золоте эта тенденция не сильно приветствуется — и выглядит тяжеловесно, и стоит дорого», — объясняет она.

Украшения с алмазами.
Украшения с алмазами.
Сибирский ювелирный завод «Русское золото».

Марина Родионова,
директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

Существует такой термин, как «насмотренность». Если есть желание разбираться в ювелирных украшениях, стоит обратить внимание на модные тренды. Чем больше удачных образов будет мелькать перед глазами, тем быстрее придет осознание того, что сейчас актуально. Я искренне радуюсь, когда люди заказывают стильные украшения. Формирование хорошего вкуса у людей — то, чего так не хватает сейчас.

Борьба с украшениями из 90-х

По словам ювелиров, многие барнаульцы до сих пор живут модой на 90-е — заказывают и «бисмарки» до пят, и большие кресты, и печатки. В этом случае клиента пытаются мягко переубедить.

Цепь &quot;Бисмарк&quot;.
Цепь «Бисмарк».
Ювелирная мастерская «Золотая миля».

Марина Родионова,
директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

Мы стараемся изживать моду на украшения из 90-х. Объясняем, что мужское кольцо — это необязательно печатка, можно придумать что-то более аккуратное и необычное. Часто используем брутальные камни и переходим на более круглую форму. «Бисмарки» заказывают до сих пор, вешают их даже на 5-летних детей. У меня от этого сердце разрывается.

Ювелиры объяснили, что такие плетения, как «бисмарк» и «итальянка», популярны еще и потому, что очень бюджетные — выглядят массивно, а весят мало. К примеру, работа мастера при изготовлении 15-граммовой цепочки обойдется всего в 5−8 тыс. рублей, если материал клиент принесет свой.

Алексей Лейко также отметил, что часто барнаульцы заказывают большие кресты. Но он предлагает сделать стандартное распятие стильным — скомбинировать в украшении дерево и золото.

Александр Лейко,
владелец ювелирной мастерской «Ювис»:

Было трудно воплотить в жизнь первый комбинированный крест, поэтому пришлось разрабатывать специальную технологию сборки. Сложность в том, что если мы забьем в изделие штифт, а дерево рассохнется, то все выпадет. А надо сделать качественно, чтобы украшение носили долго. В итоге — все получилось. Клиент остался доволен.

Этапы производства ювелирного украшения

По словам владельцев ювелирных заводов, украшения, созданные с помощью высокоточного оборудования, по качеству в разы превышают те, которые сделаны вручную в небольшой ювелирной мастерской.

Ювелирный завод Ermola.
Ювелирный завод Ermola.
Анна Зайкова.
Ювелирный завод Ermola.
Ювелирный завод Ermola.
Анна Зайкова.
Ювелирный завод Ermola.
Ювелирный завод Ermola.
Анна Зайкова.
Ювелирный завод Ermola.
Ювелирный завод Ermola.
Анна Зайкова.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость