«Бомонд не тот»: почему барнаульские ювелиры объявили войну моде 90-х и как им в этом помогает Instagram

Большая конкуренция на рынке и цены на золото, которые и вправду заставляют над ним «чахнуть», — далеко не основные причины весенней депрессии владельцев местных ювелирных заводов и мастерских. Согласно данным 2Gis, 97 организаций в Барнауле занимаются изготовлением украшений, 245 — их реализацией. Представители ювелирного рынка рассказали altapress.ru, стоит ли рассматривать золотые украшения как удачную инвестицию и почему «бисмарк» до пят — дурной тон.

Трата лишних денег

Генеральный директор ювелирного завода Ermola Алексей Ермоленко с ностальгией вспоминает время, когда в 90-х на Старом базаре направление скупки золота было развито очень хорошо.

Ювелирный завод Ermola. Анна Зайкова.

Алексей Ермоленко,

генеральный директор завода Ermola:

В 90-е началась моя личная ювелирная история. Пока определялся с жизненным выбором, начал работать «золотником». Уже через год я купил себе машину. Позже получил высшее образование, которое помогло мне реализоваться как бизнесмену. Начал с розничной торговли — открыл две точки по продаже украшений из золота. А два года назад мне поступило предложение выкупить полностью скомплектованное ювелирное производство.

Директор сибирского ювелирного завода «Русское золото» Марина Родионова рассказала, что семейный бизнес начал развиваться в 1994 году. «Мы практически единственные в России производим изделия с природными алмазами внутри, которые добывают в Якутии», — объясняет она.

Ювелирное изделие. Источник: СЮЗ «Русское золото»

Руководители ювелирных заводов отмечают, что конкуренция на рынке не чувствуется — у всех свои клиенты. Кроме того, владельцы небольших мастерских им не соперники, а партнеры. «Мы изготавливаем для них полуфабрикаты, а они уже делают украшения для своих клиентов», — объясняет Алексей Ермоленко.

Владелец мастерской «Золотая миля» Владислав убежден: конкуренции среди городских ювелиров нет, наибольшую роль играет качество работы мастера. «У нас в городе много молодых ювелиров, у которых нет большого опыта в изготовлении украшений. Какая тут конкуренция?» — недоумевает он.

Золотой крест. Ювелирная мастерская «Золотая миля».

По словам представителей ювелирного рынка, основная проблема — отсутствие финансовых возможностей у жителей города. «Спрос упал очень сильно. Украшения стали роскошью», — рассказывает владелец мастерской «Ювис» Алексей Лейко.

Марина Родионова,

директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

За последние два года продажи сильно упали. Сейчас для людей ювелирка — это трата лишних денег. Человек не пойдет покупать сережки, если у него есть планы на что-то более важное. Поэтому, если человек делает украшение на заказ, это чаще всего обдуманное решение.

Украшение на миллион

Основные заказчики на барнаульском рынке ювелирки — женщины от 35 до 45 лет. Но, по словам Марины Родионовой, аудитория постепенно меняется — сейчас много молодых людей обращается за изготовлением эксклюзивных украшений.

Ювелирное изделие. Источник: СЮЗ «Русское золото»

Средний чек на изделие, которое производят по индивидуальному эскизу, — от 15 до 60 тыс. рублей. По словам ювелиров, это в два раза меньше, чем в любом зарекомендовавшем себя бутике.

Алексей Лейко,

владелец ювелирной мастерской «Ювис»:

Сейчас украшения на заказ из своего материала позволяют сэкономить на покупке в обычном магазине. Мужские печатки достаточно тяжелые, поэтому их выгоднее сделать на заказ, оплатив только работу мастера.

Ювелирный завод Ermola. Анна Зайкова.

В некоторых мастерских украшения делают в единственном варианте и не повторяют по просьбе других клиентов. Стоимость некоторых индивидуальных заказов в Барнауле достигает 1 млн рублей.

Как в Европе

Чаще всего барнаульские мастера работают с золотом. Реже заказывают серебряные украшения, совсем уникальный заказ — изделия из платины.

Ювелирное изделие. Источник: СЮЗ «Русское золото»

Марина Родионова,

директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

Украшение из платины будет стоить в четыре раза дороже, чем из белого золота. А визуально и не отличишь. Минус еще и в том, что увеличивается срок изготовления.

Красное (с медным оттенком, было популярно в советское время) и белое золото пользуются наибольшей популярностью у жителей города.

Украшение. Ювелирный завод Ermola.

Виды золота: цвет , свойства , ценность

Ювелирные украшения не делают из чистого золота — оно слишком мягкое и практически непригодно для повседневной носки. Поэтому к нему добавляют другие металлы. Благодаря этому золото меняет свои свойства, цвет и ценность.

Желтое золото — наиболее традиционный сплав. Для его создания используется серебро и медь. От их соотношения зависит оттенок металла: чуть больший процент меди может давать рыжеватый цвет, а о содержании серебра свидетельствует ровный лимонный оттенок. Желтое золото 585-й пробы, которое используют чаще всего, — это металл с добавлением 28% серебра и 13,5% меди. Золотые украшения ярко-желтого цвета изготавливают из сплава золота с медью, серебром и палладием. По качеству они проигрывают, это самая низкая проба — 375-я. Белое золото. Такой цвет металла получают путем добавления палладия, никеля, серебра или платины. Сплав с платиной наиболее прочный. Украшение не царапается и не деформируется. Самое дешевое белое золото — с добавлением никеля. Имеет легкий желтоватый оттенок, а минус в том, что такой металл может вызвать аллергию. Красное и розовое золото. Такие оттенки металл приобретает благодаря наличию в составе меди. Она придает изделию прочность и долговечность. Розовый цвет обычно указывает на металл 585-й пробы. Сплав также окрашен медью, но уже с добавлением серебра. Зеленое золото — результат сплава золота и серебра. При 30% второго в составе металл теряет желтизну. Украшения из такого золота встречаются редко. Смотрятся они необычно, но из-за свойств сплава получаются хрупкими и практически непригодными для носки. Голубое, синее и фиолетовое золото. Для нежного голубого оттенка к металлу добавляют кобальт. Смешивая золото со сталью, получают сплав синего цвета. При добавлении калия или алюминия металл приобретает фиолетовый отлив. Коричневое (бурое) золото — сплав с медью, как правило, 585-й или 750-й пробы. Красновато-коричневое золото изготавливают с добавлением меди, серебра и палладия. Черное золото — один из последних трендов в ювелирном производстве. Есть несколько вариантов его получения: воздействие на поверхность лазером, сплавление с кобальтом и хромом и специальное покрытие.

Марина Родионова,

директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

Раньше все покупали украшения только из красного золота. В Европе его никто не носит — считают, что это некрасиво. Сейчас люди стали заказывать изделия из белого и лимонного золота. На всем рынке европейское (лимонное) пользуется спросом уже 20 лет, а на наш только заходит. У нас не тот бомонд, люди не разбираются в украшениях.

Ювелирный завод Ermola. Анна Зайкова.

По словам ювелиров, украшения из золота давно перестали быть выгодным вложением. Теперь, если кольцо не носила леди Ди, это не инвестиция, а просто удовольствие.

Факт

Все ювелиры должны стоять на учете в Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора.

Получение «ювелирной лицензии» — обязательное условие для любой организации и индивидуального предпринимателя (ИП), которые осуществляют операции с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями.

Украшения как искусство

По словам ювелиров, барнаульский рынок переполнен массовкой — стандартными изделиями, которые потребителю уже не интересны. Те люди, которые действительно любят ювелирку, готовы вкладывать деньги только в качественные и необычные украшения. Найти такие изделия в простом магазине — целый квест.

Украшение. Ювелирный завод Ermola.

Марина Родионова,

директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

В основном люди заказывают «глухую классику», потому что у нас в городе очень низкая ювелирная мода. Хотя я считаю, что каждая девушка должна разбираться в трех вещах: в украшениях, в вине и в искусстве.

Теперь ювелиры стараются удивлять потребителей необычными формами и дизайном, а также делают акцент на изготовлении украшений, наполненных глубоким смыслом.

Украшение. Ювелирный завод Ermola.

Алексей Ермоленко,

генеральный директор завода Ermola:

Для меня важно, чтобы каждое изделие, изготовленное на нашем заводе, было наполнено смыслом. К примеру, молодожены заказали необычные обручальные кольца. Предложение парень сделал на перевале Чике-Таман, и мы решили отразить это в их свадебных украшениях — с помощью изображения рельефа, а также точного места, которое было бы отмечено маленьким бриллиантом. Для этого заказа научились работать в специальной программе. Мы повторили рельеф перевала со всей географической точностью.

Владелец ювелирной мастерской Евгений рассказал, что многие барнаульцы предпочитают национальный колорит в украшениях. «Сейчас популярны изделия со славянскими символами. Люди заказывают такие обереги и искренне верят в их силу», — пояснил он.

Ювелирный завод Ermola. Анна Зайкова.

Марина Родионова отметила, что даже натуральные камни для изделий люди подбирают, ориентируясь на их свойства. «К примеру, мы делаем украшения с алмазами. Только представьте, вы носите камень, которому миллиард лет. Алмазы — как люди: есть плохие, а есть идеальные. Мы используем только пропорционально правильные по золотому сечению. Многие верят, что алмазы обладают мощной энергией. Помимо этого, они еще и очень красивые. Когда на камень падает свет, он переливается и блестит, как снег на морозе», — с восхищением говорит она.

«Насмотренность» на звезд

Марина Родионова отметила, что в последнее время люди стали активно интересоваться украшениями, которые видят на медийных личностях в Instagram. По ее словам, из популярной социальной сети пришел тренд на многослойность, к примеру три-четыре цепочки с кулончиками на шее или несколько браслетов на одной руке.

«Такие украшения заказывают комплексно, чтобы было сочетание изделий. В золоте эта тенденция не сильно приветствуется — и выглядит тяжеловесно, и стоит дорого», — объясняет она.

Украшения с алмазами. Сибирский ювелирный завод «Русское золото».

Марина Родионова,

директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

Существует такой термин, как «насмотренность». Если есть желание разбираться в ювелирных украшениях, стоит обратить внимание на модные тренды. Чем больше удачных образов будет мелькать перед глазами, тем быстрее придет осознание того, что сейчас актуально. Я искренне радуюсь, когда люди заказывают стильные украшения. Формирование хорошего вкуса у людей — то, чего так не хватает сейчас.

Борьба с украшениями из 90-х

По словам ювелиров, многие барнаульцы до сих пор живут модой на 90-е — заказывают и «бисмарки» до пят, и большие кресты, и печатки. В этом случае клиента пытаются мягко переубедить.

Цепь «Бисмарк». Ювелирная мастерская «Золотая миля».

Марина Родионова,

директор сибирского ювелирного завода «Русское золото»:

Мы стараемся изживать моду на украшения из 90-х. Объясняем, что мужское кольцо — это необязательно печатка, можно придумать что-то более аккуратное и необычное. Часто используем брутальные камни и переходим на более круглую форму. «Бисмарки» заказывают до сих пор, вешают их даже на 5-летних детей. У меня от этого сердце разрывается.

Ювелиры объяснили, что такие плетения, как «бисмарк» и «итальянка», популярны еще и потому, что очень бюджетные — выглядят массивно, а весят мало. К примеру, работа мастера при изготовлении 15-граммовой цепочки обойдется всего в 5−8 тыс. рублей, если материал клиент принесет свой.

Алексей Лейко также отметил, что часто барнаульцы заказывают большие кресты. Но он предлагает сделать стандартное распятие стильным — скомбинировать в украшении дерево и золото.

Александр Лейко,

владелец ювелирной мастерской «Ювис»:

Было трудно воплотить в жизнь первый комбинированный крест, поэтому пришлось разрабатывать специальную технологию сборки. Сложность в том, что если мы забьем в изделие штифт, а дерево рассохнется, то все выпадет. А надо сделать качественно, чтобы украшение носили долго. В итоге — все получилось. Клиент остался доволен.

Этапы производства ювелирного украшения

По словам владельцев ювелирных заводов, украшения, созданные с помощью высокоточного оборудования, по качеству в разы превышают те, которые сделаны вручную в небольшой ювелирной мастерской.