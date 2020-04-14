Будь online на сверхвысокой скорости: быстрый интернет и полный ТВ-пакет

Пока мир сидит дома в ожидании хороших новостей, ты можешь начать воплощать свои мечты в реальность. Смотришь каналы популярных блогеров и думаешь, что можешь лучше? Не думай, делай. Ведь компромиссы и полумеры не для тебя! Ценишь качество и комфорт при любых обстоятельствах? Для таких как ты, целеустремленных и талантливых, компания « Сибирские сети » предлагает максимальную скорость 300 мбит/с. Теперь заливать видео в интернет и стримить — не проблема!

Идеальное решение для тех, кому нужно все лучшее и сразу. Без проблем качать все, что качается, серфить там, где серфится и смотреть то, что смотрится — возможность делать все и сразу дает Интернет 300 Мбит/с и полный пакет TV-каналов (135+).

Пока ты идешь к успеху, вся семья может найти себе занятие по вкусу и это никак не отразится на качестве — загружайте гигабайты информации, качайте весомые файлы, смотрите онлайн-трансляции, фильмы в Full HD и 4K, ролики на YouTube, играйте в серьезные сетевые игры. Все это — без помех и подвисаний на сверхскорости!

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Если планируете пользоваться Интернетом на нескольких устройствах, не забудьте о надежном сетевом оборудовании. Для качественного сигнала на всех устройствах, рекомендуем роутер TP-Link Archer C5. Он поддерживает стандарт 802.11ac — следующее поколение стандарта беспроводной связи, который по скорости в 3 раза превышает возможности устройств серии N. Устройство обладает возможностью одновременной передачи данных в двух частотных диапазонах, обеспечивая общую пропускную способность до 1,2 Гбит/с. При скорости в 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц роутер является лучшим выбором для просмотра потокового видео высокой четкости, онлайн-игр и выполнения прочих задач, требовательных к полосе пропускания.

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