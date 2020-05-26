Будет ли жизнь после карантина. Эксперт комментирует ситуацию в краевом ритейле

Недавно в СМИ появилась информация о том, что по итогам опроса «Опоры России» (общественная организация малого и среднего бизнеса), свыше половины ритейлеров в целом по России потеряли до 50% оборота или закрылись. Altapress попросил Юрия Фрица, председателя правления НП «Алтайский союз предпринимателей», прокомментировать ситуацию в регионе.

Юрий Фриц.,

председатель правления НП «Алтайский союз предпринимателей»:

По нашим оценкам, около 20% торговых точек сейчас закрыты. Это очень условная оценка — информацию по ситуации не готовы предоставить даже в ФНС. Падение доходов отмечают все. Но если в продуктовой сфере возможность работать сохранилась, то специализированная торговля непродовольственными товарами замерла. В результате, после простоя в 2 месяца, многие торговые точки не откроются: люди проели свои оборотные ресурсы.

Как предупреждают эксперты, пока легальный бизнес тонет, нелегальный активно растет. Это хорошо видно на примере алкоголя и сигарет. Как отметил, спикер, специализированным магазинам работать разрешили, однако их выручка серьезно упала. Обязанность соблюдать меры предосторожности никто не отменял, как и расходы на дезинфекцию, перчатки, маски. Легальные предприниматели переживают непростые дни — ведь теневой рынок не выполняет все эти требования, в то же время наращивая прибыль.

Еще до введения ограничений в регионе уже широко развернулся теневой рынок. Например, по величине доли нелегальных сигарет Алтайский край входит в число наиболее проблемных регионов в стране. В Рубцовске и вовсе зафиксирована рекордная доля табачной контрабанды и контрафакта — 58% рынка, то есть каждая вторая пачка сигарет. За 2019 год оборот нелегальных сигарет по стране нанес федеральному бюджету ущерб в 100 млрд руб. недополученных акцизов и НДС. Развитый нелегальный рынок табака лишает легальный малый бизнес законных доходов от реализации этой подакцизной продукции. Есть все основания ожидать, что за время ограничений позиции теневого сегмента укрепятся, особенно, в условиях, когда легальный бизнес не поддерживают.

Ритейл. Анна Зайкова

Юрий Фриц.,

председатель правления НП «Алтайский союз предпринимателей»:

Региональные меры поддержки недостаточны. Мы действуем с оглядкой на федеральный центр, поэтому и проблемы встречаем те же — главным образом с доступом к самим мерам поддержки. Ведь, чтобы их получить, предпринимателю необходимо иметь нужный код ОКВЭД (классификатор экономической деятельности). Многие регистрировали предприятия с одним кодом, а работают по-другому, и сроду не задумывались об их смене.

В Госдуме эту проблему обсуждают. Но, чтобы устранить досадный пробел потребуется время. А пока выходит, что все меры поддержки очень ограничены и сколь-нибудь существенного влияния на ситуацию не имеют.

«Нашим региональным властям можно было бы расширить перечень мер. Сейчас единственное, что они могут предложить — отсрочка по уплате арендной платы для арендаторов муниципального или краевого имущества. Но это очень узкий круг», — отмечает спикер.

Политика властей крутится вокруг потенциальных возможностей, которые не соответствует реальным потребностям бизнеса. Налоговых послаблений как таковых нет, они все крутятся вокруг отсрочки, продолжает эксперт, но откуда взять деньги, если в период этой отсрочки у предпринимателя нет ни оборота, ни дохода: «В такой ситуации взимать налоги аморально и недальновидно с точки зрения существования этого бизнеса». А реальных действий, например, по борьбе с нелегальной продукцией, не видно. Хотя как раз «очистка» рынка от недобросовестных игроков могла бы стать реальной поддержкой честному бизнесу со стороны властей.

Ритейл. Анна Зайкова

К сожалению, до сих пор непонятно, когда бизнес получит реальную поддержку. Ограничения действуют, надзорные органы не дают спуска, власти переводят все больше ответственности на низовой уровень и на сам бизнес. В то же время теневой сектор развивается, не испытывая проблем со спросом. Если так будет дальше продолжаться, то по окончании режима повышенной готовности именно серые «бизнесмены» будут снабжать население солидной долей продукции неизвестного качества. А от этого никто, кроме них не выиграет.