Будет жарко! До конца отопительного сезона специальное предложение для оптовых покупателей топливных брикетов

Топливные брикеты — это прессованные опилки в форме кирпичиков. Спрос на этот продукт ежегодно растет по нескольким причинам.

Во-первых, по теплотворности брикеты на одном уровне с углем — 4 700 ккал/кг, в 2 раза превышая по этому показателю колотые дрова (2200 ккал/кг).

Во-вторых, удобны в приобретении, транспортировке, хранении. Обычные дрова и уголь требуют специальных помещений. Такое топливо нужно постоянно носить в руках или ведрах. Брикеты же легкие по весу (1 брикет — 830 граммов) и чистые. В печи или котле после сжигания практически не остается золы, в доме не бывает сажи, пыли и копоти.

В-третьих, быстро нагревают помещение и сохраняют тепло. Это очень удобно не только для домов с печным отоплением, но и бань, дач, гаражей, подсобных помещений. Приятный бонус: брикеты отлично смотрятся в интерьере. Их можно красиво сложить около печи или камина дома, в предбаннике.

Процесс производства. Фото: ЛХК «Алтайлес» Топливные брикеты. Фото: ЛХК «Алтайлес» Погрузка. Фото: ЛХК «Алтайлес» Топливные брикеты. Фото: ЛХК «Алтайлес»

В феврале и марте холдинг «Алтайлес» предлагает приобрести топливо из прессованных опилок по специальным низким ценам. Ваша выгода составит — 1000 рублей с каждой тонны. Минимальный заказ — 20 тонн. Доставка до Барнаула — бесплатно. Удобная упаковка — 12 брикетов по 10 кг. Вес одного брикета — 830 граммов.

Почему выгодно приобрести брикеты в холдинге «Алтайлес»?

Собственная сырьевая база — сосновые опилки. Это делает ценовую политику одной из самых гибких и доступных.

Это делает ценовую политику одной из самых гибких и доступных. Современное оборудование. Брикеты обладают высокими качественными характеристиками.

Считалка 1 упаковка брикетов (10 кг) = сутки топить дом площадью 100 м2. или растопить и разогреть баню при температуре -30°С до + 90 °C. 4−5 тонн = отопление дома площадью 100 м2 в течение отопительного сезона.

6−8 тонн = отопление дома площадью 200 м2 в течение отопительного сезона.

Сравни На отопительный сезон жилого дома (7−8 месяцев) уголь обойдется в 20−22 тысячи рублей, брикеты — 16−18 т.р., колотые дрова — 11−16 т.р.

Подробности специального предложения уточняйте по тел.: 8 (3852) 23-99-99 .

Розничная продажа брикетов (47 рублей за 1 упаковку по 10 кг) уже открыта в городе Рубцовске по адресу: ул. Тракторная, 41. Тел.: 8 (961) 238-81-44

Источник: ЛХК «Алтайлес»

Примечание: расчеты указаны приблизительно, составлены на основе средних показателей.

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