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Будьте неотразимой — поступление белья, колгот и домашней одежды в БЛИС к 14 февраля

Комплекты, приобретенные в «Блис», способны удовлетворить даже самых взыскательных дам. Здесь всегда модные коллекции, широкий ассортимент от эконом- до премиум-класса, а также высокое качество товара.

Компания работает на рынке Алтайского края уже более 19 лет и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам.

С 12 по 14 февраля во всех магазинах сети действует акция:

  • -14% на всё женское белье (при покупке двух изделий). В акции участвуют: хлопковые трусики, роскошные комплекты, эротическое белье и пояса, корректирующие изделия.
  • -30% и -50% на коллекции прошлых сезонов нижнего белья

Красивое нижнее белье, колготки и домашняя одежда играет важную роль в жизни каждой женщины. Мы подобрали для вас различные образы на 14 и 8 марта:

Сама нежность

Для этого выбирайте женское белье светлых тонов. Отлично подойдет белый, телесный, молочный, нежно-розовый и светло-сиреневый. Отдавайте предпочтение моделям с кружевом, невесомыми полупрозрачными вставками, декоративными бантиками и прочими очаровательными атрибутами женственности.

Нижнее белье.
Нижнее белье.
Фото предоставлено ООО «Блис»

Игривая и привлекательная

В этих целях выбирайте яркие многоцветные модели, модели с аппликациями, рисунками, необычными нашивками и другим креативным декором. Очень оригинально будут смотреться трусики типа слип или шортики.

Домашняя одежда.
Домашняя одежда.
Фото предоставлено ООО «Блис»

Роковая красотка

По определению понятно, что главная задача этого комплекта — сводить с ума, пленять, очаровывать с первого взгляда. Роковая красотка непременно оденется в страстный красный, чувственный черный или подчеркнет свои формы глубоким синим. Прекрасным вариантом будет эффектное боди, эротическое белье или пояс с чулками.

Нижнее белье.
Нижнее белье.
Фото предоставлено ООО «Блис»

Экстравагантно, романтично или официально, слегка игриво или провокационно. Для зимы и демисезонья черные колготки просто незаменимый помощник. В зависимости от погоды можно подбирать соответствующую плотность и не тревожиться о том, что модель не подходит одежде.

Чулки и колготки.
Чулки и колготки.
Фото предоставлено ООО «Блис»

Новые коллекции fashion-колгот, чулок и носков

Fashion-колготки — это еще один элемент женского гардероба, который привлекает внимание мужчин. Будьте неотразимой!

Носки.
Носки.
Фото предоставлено ООО «Блис»
Адреса магазинов:
  • ул. Гоголя, 55, тел. 63−85−14

Время работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 19.00, суббота — с 9.00 до 18.00,воскресенье — с 9.00 до 16.00.

  • ТЦ «Мария-Ра», ул. Белинского, 12, 2-й этаж, тел. +7 (962) 809-11-73

Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 20.00.

  • ТЦ «Лето», Павловский тракт, 251-а, 1-й этаж, тел. +7 (960) 941-05-55

Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 21.00.

«Блис» в социальных сетях:

Сайт компании: blis-altai.ru

*Организатор Акции: ООО «Блис». Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и в соцсетях.

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