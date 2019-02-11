Комплекты, приобретенные в «Блис», способны удовлетворить даже самых взыскательных дам. Здесь всегда модные коллекции, широкий ассортимент от эконом- до премиум-класса, а также высокое качество товара.

Компания работает на рынке Алтайского края уже более 19 лет и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам.

С 12 по 14 февраля во всех магазинах сети действует акция:

-14% на всё женское белье ( при покупке двух изделий). В акции участвуют: хлопковые трусики , роскошные комплекты , эротическое белье и пояса , корректирующие изделия.

на всё женское белье при покупке двух изделий). В акции участвуют: хлопковые трусики роскошные комплекты эротическое белье и пояса корректирующие изделия. -30% и -50% на коллекции прошлых сезонов нижнего белья

Красивое нижнее белье, колготки и домашняя одежда играет важную роль в жизни каждой женщины. Мы подобрали для вас различные образы на 14 и 8 марта:

Сама нежность

Для этого выбирайте женское белье светлых тонов. Отлично подойдет белый, телесный, молочный, нежно-розовый и светло-сиреневый. Отдавайте предпочтение моделям с кружевом, невесомыми полупрозрачными вставками, декоративными бантиками и прочими очаровательными атрибутами женственности.