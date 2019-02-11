Игривая и привлекательная
В этих целях выбирайте яркие многоцветные модели, модели с аппликациями, рисунками, необычными нашивками и другим креативным декором. Очень оригинально будут смотреться трусики типа слип или шортики.
Роковая красотка
По определению понятно, что главная задача этого комплекта — сводить с ума, пленять, очаровывать с первого взгляда. Роковая красотка непременно оденется в страстный красный, чувственный черный или подчеркнет свои формы глубоким синим. Прекрасным вариантом будет эффектное боди, эротическое белье или пояс с чулками.
Экстравагантно, романтично или официально, слегка игриво или провокационно. Для зимы и демисезонья черные колготки просто незаменимый помощник. В зависимости от погоды можно подбирать соответствующую плотность и не тревожиться о том, что модель не подходит одежде.
Новые коллекции fashion-колгот, чулок и носков
Fashion-колготки — это еще один элемент женского гардероба, который привлекает внимание мужчин. Будьте неотразимой!
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