Будьте внимательны, находясь рядом с энергообъектами во время непогоды

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» просит жителей региона соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов во избежание несчастных случаев.

Основные правила поведения во время непогоды: Если во время стихии электричество в доме гаснет , необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы , чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.

необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар. При сильном ветре , снегопаде и дожде запрещено использовать опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите как можно дальше: стоять в непогоду под ЛЭП или приближаться к оборванному проводу менее чем на восемь метров смертельно опасно!

снегопаде и дожде использовать опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите как можно дальше: стоять в непогоду под ЛЭП или приближаться к оборванному проводу менее чем на восемь метров смертельно опасно! Не влезайте на опоры линий электропередачи , чтобы достать унесенный ветром и зацепившийся за электрический провод предмет. Ваша жизнь дороже любой вещи. Обратитесь в ближайшее подразделение сетевой компании. Телефон обслуживающей организации указан на опоре ЛЭП.

чтобы достать унесенный ветром и зацепившийся за электрический провод предмет. Ваша жизнь дороже любой вещи. Обратитесь в ближайшее подразделение сетевой компании. Телефон обслуживающей организации указан на опоре ЛЭП. Не рыбачьте под линиями электропередачи. Современные удочки изготовлены и токопроводящих материалов. Задев провод такой удочкой можно получить смертельную электротравму.

Человек , заметивший оборванный провод , должен выходить из зоны возможного поражения электрическим током «шаркающим» шагом: пятка одной ноги , не отрываясь от земли , приставляется к носку другой ноги.

Расскажите детям об опасности нахождения вблизи энергообъектов во время непогоды! Покажите им находящиеся рядом подстанции и линии электропередачи. Объясните, что ни в коем случае нельзя приближаться к источнику повышенной опасности, особенно во время сильного ветра, дождя и грозы.

Если вы увидели поврежденный энергообъект, оборванный провод, открытую дверь подстанции, сообщите, пожалуйста, об этом в ближайший РЭС или по телефону горячей линии МРСК Сибири: 8−800−1000−380.

Будьте внимательны, берегите свою жизнь и жизнь близких людей!