Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 апреля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
23

Будьте внимательны, находясь рядом с энергообъектами во время непогоды

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» просит жителей региона соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов во избежание несчастных случаев.

Основные правила поведения во время непогоды:
  • Если во время стихии электричество в доме гаснет, необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.
  • При сильном ветре, снегопаде и дожде запрещено использовать опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите как можно дальше: стоять в непогоду под ЛЭП или приближаться к оборванному проводу менее чем на восемь метров смертельно опасно!
  • Не влезайте на опоры линий электропередачи, чтобы достать унесенный ветром и зацепившийся за электрический провод предмет. Ваша жизнь дороже любой вещи. Обратитесь в ближайшее подразделение сетевой компании. Телефон обслуживающей организации указан на опоре ЛЭП.
  • Не рыбачьте под линиями электропередачи. Современные удочки изготовлены и токопроводящих материалов. Задев провод такой удочкой можно получить смертельную электротравму.
  • Человек, заметивший оборванный провод, должен выходить из зоны возможного поражения электрическим током «шаркающим» шагом: пятка одной ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

Расскажите детям об опасности нахождения вблизи энергообъектов во время непогоды! Покажите им находящиеся рядом подстанции и линии электропередачи. Объясните, что ни в коем случае нельзя приближаться к источнику повышенной опасности, особенно во время сильного ветра, дождя и грозы.

Если вы увидели поврежденный энергообъект, оборванный провод, открытую дверь подстанции, сообщите, пожалуйста, об этом в ближайший РЭС или по телефону горячей линии МРСК Сибири: 8−800−1000−380.

Будьте внимательны, берегите свою жизнь и жизнь близких людей!

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость