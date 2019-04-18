Будьте внимательны, находясь рядом с энергообъектами во время непогоды

- Если во время стихии электричество в доме гаснет, необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.
- При сильном ветре, снегопаде и дожде запрещено использовать опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите как можно дальше: стоять в непогоду под ЛЭП или приближаться к оборванному проводу менее чем на восемь метров смертельно опасно!
- Не влезайте на опоры линий электропередачи, чтобы достать унесенный ветром и зацепившийся за электрический провод предмет. Ваша жизнь дороже любой вещи. Обратитесь в ближайшее подразделение сетевой компании. Телефон обслуживающей организации указан на опоре ЛЭП.
- Не рыбачьте под линиями электропередачи. Современные удочки изготовлены и токопроводящих материалов. Задев провод такой удочкой можно получить смертельную электротравму.
- Человек, заметивший оборванный провод, должен выходить из зоны возможного поражения электрическим током «шаркающим» шагом: пятка одной ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.
Расскажите детям об опасности нахождения вблизи энергообъектов во время непогоды! Покажите им находящиеся рядом подстанции и линии электропередачи. Объясните, что ни в коем случае нельзя приближаться к источнику повышенной опасности, особенно во время сильного ветра, дождя и грозы.
Если вы увидели поврежденный энергообъект, оборванный провод, открытую дверь подстанции, сообщите, пожалуйста, об этом в ближайший РЭС или по телефону горячей линии МРСК Сибири: 8−800−1000−380.
Будьте внимательны, берегите свою жизнь и жизнь близких людей!