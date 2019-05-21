Будущее уже наступило: «Дом.ru» объединил кабельное телевидение и онлайн-кинотеатры

Многие десятилетия телевидение было ведущим источником получения новостей и развлечений в доме. Сейчас первенство перехватил интернет: все оперативные новости, фильмы, игры теперь здесь. Поведение пользователей в интернете оказывает влияние на все цифровые каналы, включая телевидение. Линейный просмотр, когда вы включили телевизор, листаете каналы и недовольны тем, «что нечего смотреть» уходит в прошлое. Уже сегодня 6 из 10 пользователей предпочитают смотреть то, что хотят именно они — видео «по запросу», отдавая предпочтение YouTube. Классическое телевидение, которое мы знали, с семейными посиделками перед телевизором уходит в прошлое, и на смену ему идет нечто принципиально новое.

В 2018 году «Дом.ru» — один из крупнейших операторов цифрового ТВ в нашей стране — представил «Дом.ru Movix». Оператор объединил кабельное телевидение и онлайн-кинотеатры в один продукт, и сделал его доступным к просмотру на всех возможных платформах — ТВ, планшете, смартфоне. Времена вечерних посиделок перед телевизором или семейных битв за пульт прошли.

Кто в семье главный?

Телевизор есть почти в каждом доме, но как его смотреть, если интересы членов семьи не совпадают? Папа хочет смотреть «Игру престолов», мама «Великолепный век», сестра «Орла и решку», а младший брат уже замер в ожидании «Фиксиков»? С «Дом.ru Movix» это поправимо. С его помощью «смотреть телевизор» можно с экрана планшета или смартфона, подключенного к интернету, достаточно установить приложение «Дом.ru Movix». Только представьте, как это удобно и больше никаких споров на тему «Кто в семье главный?».

Хочу смотреть , а не листать

Несмотря на то, что в самом скромном тарифе цифрового ТВ обычно бывает более 100 каналов, иногда возникает ощущение, что смотреть нечего. А тут еще и настроение такое: то ли в отпуск хочется, то ли нервы пощекотать. Как в этом случае найти видео по настроению сразу? Легко! О вас уже позаботились редакторы мультиплатформенного ТВ «Дом.ru Movix». Весь контент удобно сгруппирован по категориям (фильмам, сериалам, жанрам, актерам) и тематическим подборкам (например, все «фильмы Marvel», «хиты Кинотавра», «Во власти стихии», «Мурашки по коже»), что значительно облегчает процесс выбора. Кроме того, система запоминает, на каком кадре был остановлен просмотр и позволяет его продолжить с этого же места на другом устройстве.

Для тех , кому мало!

«Дом.ru» представил цифровую электронную приставку «Movix Pro» на базе ОС Android (версия 7.1.2. ) Приставка предназначена для тех, кому уже недостаточно обычных возможностей телевидения и необходим продвинутый функционал. Обладатели «Movix Pro» могут скачивать и запускать на экране телевизора Android-приложения, смотреть каналы и видео в разрешении 4K, а также пользоваться интерактивными сервисами. Такая возможность обрадует пользователей, которые активно пользуются приложениями на смартфоне и хотели бы расширить их применение: например, запустить на большом экране приложение для занятий йогой или игровой стрим.

«Дом.ru» объединил кабельное телевидение и онлайн-кинотеатры. Источник: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

ТВ без проводов и приставок

Представьте, вы въехали в новую квартиру, сделали ремонт, обжились, а о том, как подключать цифровое ТВ не подумали, и теперь провода придется тянуть поверх вашего новенького ремонта. Согласитесь, неприятно? Но если вы владелец новенького Smart TV Samsung и LG, то сможете подключить цифровое ТВ без проводов и приставок — с помощью приложения «Дом.ru Movix». Оно открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора: телеархиву (просмотр ТВ-программ в течение 7 дней после эфира), постановке на паузу и перемотке эфира, видео по запросу, электронной ТВ-программе и др. Достаточно подключить телевизор к интернету через Wi-Fi роутер и скачать приложение в магазине для Smart-телевизоров.

Спать или смотреть?

Помните, как в детстве спешили домой с прогулки или из школы, чтобы успеть к началу любимого мультфильма или передачи или, повзрослев, не спали ночью в ожидании спортивной трансляции или интересной премьеры? Пропустишь начало — и уже не так интересно, а гол в повторе уже и не гол совсем — эмоции не т. е. «Дом.ru Movix» поможет вам, и выспаться и никуда не опаздывать. С функцией телеархив смотреть программы можно еще семь дней после их выхода в эфир.

С «Дом.ru Movix» телевидение стало таким, каким вы хотели его видеть. С ним можно управлять просмотром, а новая платформа подберет фильмы, сериалы и шоу, которые вам точно понравятся. Узнать больше вы можете на сайте tv.domru.ru или по телефону 72−00−27