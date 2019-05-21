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Будущее уже наступило: «Дом.ru» объединил кабельное телевидение и онлайн-кинотеатры

Многие десятилетия телевидение было ведущим источником получения новостей и развлечений в доме. Сейчас первенство перехватил интернет: все оперативные новости, фильмы, игры теперь здесь. Поведение пользователей в интернете оказывает влияние на все цифровые каналы, включая телевидение. Линейный просмотр, когда вы включили телевизор, листаете каналы и недовольны тем, «что нечего смотреть» уходит в прошлое. Уже сегодня 6 из 10 пользователей предпочитают смотреть то, что хотят именно они — видео «по запросу», отдавая предпочтение YouTube. Классическое телевидение, которое мы знали, с семейными посиделками перед телевизором уходит в прошлое, и на смену ему идет нечто принципиально новое.

«Дом.ru» объединил кабельное телевидение и онлайн-кинотеатры.
«Дом.ru» объединил кабельное телевидение и онлайн-кинотеатры.
Источник: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

В 2018 году «Дом.ru» — один из крупнейших операторов цифрового ТВ в нашей стране — представил «Дом.ru Movix». Оператор объединил кабельное телевидение и онлайн-кинотеатры в один продукт, и сделал его доступным к просмотру на всех возможных платформах — ТВ, планшете, смартфоне. Времена вечерних посиделок перед телевизором или семейных битв за пульт прошли.

Кто в семье главный?

Телевизор есть почти в каждом доме, но как его смотреть, если интересы членов семьи не совпадают? Папа хочет смотреть «Игру престолов», мама «Великолепный век», сестра «Орла и решку», а младший брат уже замер в ожидании «Фиксиков»? С «Дом.ru Movix» это поправимо. С его помощью «смотреть телевизор» можно с экрана планшета или смартфона, подключенного к интернету, достаточно установить приложение «Дом.ru Movix». Только представьте, как это удобно и больше никаких споров на тему «Кто в семье главный?».

Хочу смотреть, а не листать

Несмотря на то, что в самом скромном тарифе цифрового ТВ обычно бывает более 100 каналов, иногда возникает ощущение, что смотреть нечего. А тут еще и настроение такое: то ли в отпуск хочется, то ли нервы пощекотать. Как в этом случае найти видео по настроению сразу? Легко! О вас уже позаботились редакторы мультиплатформенного ТВ «Дом.ru Movix». Весь контент удобно сгруппирован по категориям (фильмам, сериалам, жанрам, актерам) и тематическим подборкам (например, все «фильмы Marvel», «хиты Кинотавра», «Во власти стихии», «Мурашки по коже»), что значительно облегчает процесс выбора. Кроме того, система запоминает, на каком кадре был остановлен просмотр и позволяет его продолжить с этого же места на другом устройстве.

Для тех, кому мало!

«Дом.ru» представил цифровую электронную приставку «Movix Pro» на базе ОС Android (версия 7.1.2.) Приставка предназначена для тех, кому уже недостаточно обычных возможностей телевидения и необходим продвинутый функционал. Обладатели «Movix Pro» могут скачивать и запускать на экране телевизора Android-приложения, смотреть каналы и видео в разрешении 4K, а также пользоваться интерактивными сервисами. Такая возможность обрадует пользователей, которые активно пользуются приложениями на смартфоне и хотели бы расширить их применение: например, запустить на большом экране приложение для занятий йогой или игровой стрим.

«Дом.ru» объединил кабельное телевидение и онлайн-кинотеатры.
«Дом.ru» объединил кабельное телевидение и онлайн-кинотеатры.
Источник: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

ТВ без проводов и приставок

Представьте, вы въехали в новую квартиру, сделали ремонт, обжились, а о том, как подключать цифровое ТВ не подумали, и теперь провода придется тянуть поверх вашего новенького ремонта. Согласитесь, неприятно? Но если вы владелец новенького Smart TV Samsung и LG, то сможете подключить цифровое ТВ без проводов и приставок — с помощью приложения «Дом.ru Movix». Оно открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора: телеархиву (просмотр ТВ-программ в течение 7 дней после эфира), постановке на паузу и перемотке эфира, видео по запросу, электронной ТВ-программе и др. Достаточно подключить телевизор к интернету через Wi-Fi роутер и скачать приложение в магазине для Smart-телевизоров.

Спать или смотреть?

Помните, как в детстве спешили домой с прогулки или из школы, чтобы успеть к началу любимого мультфильма или передачи или, повзрослев, не спали ночью в ожидании спортивной трансляции или интересной премьеры? Пропустишь начало — и уже не так интересно, а гол в повторе уже и не гол совсем — эмоции не т. е. «Дом.ru Movix» поможет вам, и выспаться и никуда не опаздывать. С функцией телеархив смотреть программы можно еще семь дней после их выхода в эфир.

С «Дом.ru Movix» телевидение стало таким, каким вы хотели его видеть. С ним можно управлять просмотром, а новая платформа подберет фильмы, сериалы и шоу, которые вам точно понравятся. Узнать больше вы можете на сайте tv.domru.ru или по телефону 72−00−27

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