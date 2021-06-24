Полторы сотни гостей и десятки новых деловых связей — так можно описать первый день работы барнаульской компании « Алтай-Тент » на «Дне сибирского поля-2021». В этом году она впервые представила на агрофоруме возле поселка Прутской свои новинки: геодезические купола и мягкие резервуары для хранения жидких удобрений.

«Организация, как всегда, на высоте. С погодой тоже повезло, несмотря на прогнозы. Небесная канцелярия дала возможность поработать — незадолго до открытия дождь прекратился, выглянуло солнышко, и настроение гостей и участников выставки сразу улучшилось», — отметил директор по продвижению «Алтай-Тент» Михаил Беднаржевский.

По его словам, на территории Сибирского агропарка были созданы все условия для продуктивной работы: удобные пешеходные дорожки связали экспозиции 300 компаний в единое выставочное пространство. Стенд «Алтай-Тент» располагался в каркасно-тентовом ангаре.

«Для аграриев мы строим зернохранилища и ангары для техники, а также молочные и мясные фермы. Их главные плюсы: экономия средств по сравнению с капитальным строительством и сжатые сроки реализации. Благодаря полностью замкнутому циклу производства — от проектирования до монтажа — мы можем сдать объект „под ключ“ всего за пару месяцев. Это соответствует духу времени — в современной цифровой среде скорость процессов играет важнейшую роль. Думаю, за быстровозводимыми тентовыми объектами будущее», — сообщил Беднаржевский.

Но одной только аграрной тематикой производственная линейка компании не исчерпывается. «Алтай-Тент» строит и крытые спортивные площадки, и ангары для массовых мероприятий. Кстати, главный павильон, в котором проходила церемония открытия «Дня сибирского поля-2021», построен именно по каркасно-тентовой технологии.

Компания «Алтай-Тент»

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