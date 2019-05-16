Будущее – за энергетикой!

Мероприятие прошло с участием не только всех учебных заведений региона — университетов, колледжей и техникумов, но и ведущих работодателей. Соединение обоих направлений профориентации поможет ребятам понять, какие рабочие места ждут их после получения выбранной профессии.

Второй год «Алтайэнерго» в этом мероприятии участвует совместно с Алтайским государственным колледжем — постоянным надежным партнером компании. Именно после окончания колледжа в крупнейшую электросетевую компанию региона приходят квалифицированные электромонтеры и электромонтажники — основа энергетической отрасли.

Специалисты департамента по управлению персоналом «Алтайэнерго» рассказали участникам форума о профессии энергетика, о важности и значимости жизнеобеспечивающей отрасли, условиях труда и перспективе работы на предприятии. Количество посетителей тематической площадки энергетиков в этом году значительно увеличилось, что свидетельствует о возросшем интересе старшеклассников к работе в отрасли.

Профориентационная работа со старшеклассниками ведется в энергокомпании постоянно. Во время традиционной «Недели МРСК» для ребят открывают двери подразделения во всех территориях присутствия «Алтайэнерго». Будущие абитуриенты могут увидеть, как функционирует электросетевой комплекс, познакомиться со всеми профессиями, которые нужны в энергетике, и принять окончательное решение о будущей специальности.