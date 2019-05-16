Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 мая 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
104

Будущее — за энергетикой

Представители филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» приняли участие в молодежном профориентационном форуме Алтайского края.

Будущее – за энергетикой!
Будущее – за энергетикой!
Архив филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

Мероприятие прошло с участием не только всех учебных заведений региона — университетов, колледжей и техникумов, но и ведущих работодателей. Соединение обоих направлений профориентации поможет ребятам понять, какие рабочие места ждут их после получения выбранной профессии.

Второй год «Алтайэнерго» в этом мероприятии участвует совместно с Алтайским государственным колледжем — постоянным надежным партнером компании. Именно после окончания колледжа в крупнейшую электросетевую компанию региона приходят квалифицированные электромонтеры и электромонтажники — основа энергетической отрасли.

Специалисты департамента по управлению персоналом «Алтайэнерго» рассказали участникам форума о профессии энергетика, о важности и значимости жизнеобеспечивающей отрасли, условиях труда и перспективе работы на предприятии. Количество посетителей тематической площадки энергетиков в этом году значительно увеличилось, что свидетельствует о возросшем интересе старшеклассников к работе в отрасли.

Профориентационная работа со старшеклассниками ведется в энергокомпании постоянно. Во время традиционной «Недели МРСК» для ребят открывают двери подразделения во всех территориях присутствия «Алтайэнерго». Будущие абитуриенты могут увидеть, как функционирует электросетевой комплекс, познакомиться со всеми профессиями, которые нужны в энергетике, и принять окончательное решение о будущей специальности.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость