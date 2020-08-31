Букет из Барнаула в Казань. Всё намного проще, чем вы думали

Всегда немного грустно, когда великолепные розы или лилии, которые выбирались так тщательно и дарились с такой любовью, всего через несколько дней теряют свою красоту и медленно увядают. А если дорогой сердцу человек находится в Барнауле, но воспользовался доставкой цветов в Казани, чтобы сделать вам приятное, продлить жизнь букету хочется еще больше! Существует много способов помочь живым цветам оставаться прекрасными и свежими как можно дольше. Как правило, эти маленькие хитрости флористики не требуют больших усилий, но дают при этом потрясающие результаты.

Сохранить подаренный букет надолго

Проблема сохранения свежести цветов особенно актуальна, поскольку зачастую они проделывают дальний путь, прежде чем найти своего покупателя. Многие цветы приезжают в Россию из-за рубежа, при этом побывав на нескольких оптовых складах, а затем и на полках цветочного магазина. Для сохранения свежести цветов во время столь долгих путешествий применяются различные методы консервации. Тем не менее, зачастую обработка проводится неправильно или слишком поздно, и в результате часть цветов погибает. Кроме того, не во всех цветочных магазинах создаются хорошие условия для нежных и хрупких растений.

К счастью, все эти проблемы обходят стороной интернет-магазины цветов. Дело в том, что работники интернет-магазина приобретают свежесрезанные цветы у оптовых поставщиков в объеме, необходимом для выполнения текущих заказов. И пусть обращаться к поставщикам приходится часто, но при этом потери минимальны, сроки хранения невелики, и все желающие купить букет в хорошем интернет-магазине получают свежие цветы.

Кому нужен особый уход

Некоторые цветы достаточно неприхотливы и не требуют большого ухода. К примеру, лилия простоит в вазе не меньше недели, и все это время будут распускаться новые бутоны. Достаточно долго сохраняют красоту и свежесть орхидеи, гвоздики, а также альстромерии.

К сожалению, не все цветы обладают подобной стойкостью: за многими из них необходим дополнительный уход. Чтобы дольше сохранить нежные ландыши, можно завернуть стебли в бумагу, а затем поставить в теплую воду. А вот тюльпаны, напротив, любят холод: добавьте в воду несколько кусочков льда. Если вам подарили яркие солнечные георгины, добавьте в воду для цветов немного уксуса, и букет будет радовать вас намного дольше. Ну, а если вы стали обладателем букета роз, в первую очередь следует удалить со стеблей все шипы, попадающие в воду, и поставить цветы в вазу с кипяченой или отстоянной водой.

Реанимируем увядшее

Предположим теперь, что вы последовали этим несложным советам, и все-таки спустя некоторое время цветы начинают увядать. Но даже сейчас не все еще потеряно! Чтобы приостановить процесс, опустите стебли в горячую воду на 30−60 секунд в зависимости от толщины. Кроме того, можно завернуть цветы в газетную бумагу и опустить на несколько минут в ведро с водой.

Флористы службы доставки цветов уделяют большое внимание сохранению свежести растений. Однако с момента получения букета ухаживать за цветами предстоит вам, и выполнение нескольких простых правил поможет наслаждаться свежестью как можно дольше.