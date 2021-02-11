Casio-2021: модные брендовые модели, достойные вашего внимания

Модные часовые механизмы Casio-2021
В своем стремлении обновить коллекцию аксессуаров не оставьте без внимания брендовые часы Casio следующих моделей:
- G-SHOCK BURTON Limited Model — необычный сплав классики и спорта. К разработке моделей этой коллекции вместе с сотрудниками Casio участвовали специалисты американского бренда Burton, что наилучшим образом отразилось на функциональности изделий. Встроенный термометр, мировое время, датчик температуры, секундомер, таймер и календарь в броском корпусе смелых тонов — для тех, кто по-настоящему ценит время, такие часы станут лучшим подарком.
- Casio G-SHOCK Black Leather Texture — корпус, плавно переходящий в кожаный ремешок за счет применения особой технологии литья. Говорить о преимуществах этой модели можно благодаря хронографу, опции мирового времени, автоматическому календарю и пяти будильникам. Также следует упомянуть водозащиту на глубине до 200м и защиту от влияния магнитного поля.
- Casio G-SHOCK G-Squad — часовой механизм ультрасовременного формата. Покупателю понравится функция фитнес-трекера, встроенный узел Bluetooth, несколько опций для подсчета показателей эффективности тренировок и планирования новых спортивных достижений. С такими часами вам гарантирована не только пунктуальность, но и отличная спортивная форма.
- Casio Edifice Chronograph — стильный стальной хронограф, который не пропустят уверенные в себе личности. Здесь нет места сентиментальностям — встроенный солнечный аккумулятор обеспечит своевременную подзарядку, а сапфировое стекло сумеет противостоять механическому воздействию, не покрываясь сколами и царапинами.
- Casio G-SHOCK S-series — здесь покупателей привлекают необычная расцветка циферблата, ударопрочный корпус, шагометр и сохранение результатов тренировки в памяти устройства.
Итак, бренд Casio продолжает держать взятую однажды высоту, а его модели не утрачивают актуальности даже в условиях жесткой конкуренции.
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