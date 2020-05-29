Charity Market приглашаeт вас на распродажу «Все по 10, 20 и 100»

Charity Market это первый магазин, который предоставляет качественные брендовые вещи по смешным ценам. И это помогает не только подопечным семьям, которые совершенно бесплатно получают вещевую помощь от фонда, но так же и самим покупателям — ведь ни один магазин в городе не может себе позволить продавать вещи за 10 и 20 рублей.
Поэтому все по 10, 20 и 100 рублей — акция для горожан Барнаула. И это чистая правда. Приходите в последние дни весны. Посмотрите на огромную коллекцию вещей, которую команда Сharity Market подготовила для вас от всего сердца. Более 20 волонтеров работали всю последнюю неделю мая, сортируя вещи для этой благотворительной ярмарки.
Тех, кто беспокоится за своё здоровье в связи с пандемией, благотворительный магазин успокаивает — они специально для этого случая приготовили более 300 масок, которые будут выдаваться всем, кто пришёл без них. Ещё можно будет обработать руки антибактериальными жидкостями. Для большего удобства покупателей заработают два павильона.
29−31 мая с 11:00 до 20:00 пр. Социалистический, 64. Вход под вывеской ТЦ «На Соборной», указатель Charity Market.
В зале есть две примерочные. Количество вещей, которые они отдают в одни руки — не ограничено.
МЧС обещает шторм на выходные, но настоящий шторм распродажи будет здесь!
Анастасия Головинова