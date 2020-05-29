Charity Market приглашаeт вас на распродажу «Все по 10, 20 и 100»

29 и 31 мая первый в Алтайском крае благотворительный магазин хочет дать возможность людям помочь фонду «Облака» за 10 рублей, при этом купив себе красивую и очень полезную вещь для дома или для себя. Ведь все вырученные с продаж средства, направляются на поддержку программ благотворительного фонда «Облака». Благодаря этой массовой акции фонд сможет купить подопечным семьям то, в чем они нуждаются в данный момент.