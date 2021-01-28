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Charity Market приглашает вас на распродажу «Все по 10, 20, 50 и 100»

Благотворительный магазин одежды и обуви Charity Market.

29,30 и 31 января первый в Алтайском крае благотворительный магазин хочет дать возможность людям помочь фонду «Облака» за 10 рублей, при этом купив себе красивую и очень полезную вещь для дома или для себя. Ведь все вырученные с продаж средства, направляются на поддержку программ благотворительного фонда «Облака». Благодаря этой массовой акции фонд сможет купить подопечным семьям то, в чем они нуждаются в данный момент.

Благотворительный магазин одежды и обуви Charity Market.

Charity Market это магазин, который предоставляет качественные брендовые вещи по смешным ценам. И это помогает не только подопечным семьям, которые совершенно бесплатно получают вещевую помощь от фонда, но так же и самим покупателям — ведь ни один магазин в городе не может себе позволить продавать вещи за 10 и 20 рублей.

Приходите в последние дни января в благотворительные магазины Charity Market. Посмотрите на огромную коллекцию вещей, которую команда Сharity Market подготовила для вас от всего сердца.

29−31 января ул. Пролетарская, 56 (цокольный этаж) и ул. Лазурная, 19, режим работы с 11:00 до 20:00

В залах наших магазинов есть просторные примерочные. Количество вещей, которые будут продаваться в одни руки — не ограничено.

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