Час расплаты. Жительница Алтайского края отсудила у банка деньги за долг ее «двойника»

Алтайский краевой суд обязал банк «Хоум Кредит энд Финанс» выплатить клиентке деньги за нанесенный моральный вред. Кредитное учреждение требовало от женщины погасить долг по кредиту 10-летней давности, который взяла не она, а ее полная тезка из другого города и другого региона.

У нее есть двойник

У жительницы края Светланы К. есть двойник. Живет этот двойник, видимо, в Волгограде (или, по крайней мере, жила). Как и наша Светлана, та, волгоградская, взяла в банке «Хоум кредит» кредитную карту и сняла с нее деньги.

Но, в отличие от алтайской, волгоградская заемщица кредит не погасила, и один из мировых судов Волгограда еще в 2011 году предсказуемо выдал судебный приказ — вернуть банку 42 тыс. рублей.

Но алтайская Светлана ничего бы не узнала о трудностях своего двойника из города на великой русской реке (да, скорее всего, и знать не хотела), если бы исполнительный лист в том же 2011 году не пришел именно к ней. В нем ей недвусмысленно советовали оплатить долг добровольно.

Кошелек , долги. СС0

Мало не покажется

О том, что приставы порой взыскивают с тезок чужие долги, СМИ пишут как минимум с 2016 года.

Ивановы, Смирновы, Петровы и их друзья по несчастью обивают пороги приставов, доказывая, что кредит не брали, алименты никому не задолжали, налоги и коммуналку оплатили. А правила дорожного движения нарушил их полный тезка из Урюпинска.

На днях «Катунь24» рассказывала, как со счета барнаульца Сергея Панова в 2016 году списали 200 тыс. рублей за полного тезку-должника. Пропажу денег он заметил, лишь когда зашел в свой личный кабинет на сайте банка. Причем накануне отпуска. Банк о списании денег его не уведомил. Судебный приказ Панов отменил. А деньги вернуть не смог — организация, в пользу которой они из перечислили, находится в стадии банкротства.

Ни в чем не подозревающих граждан-однофамильцев беспокоит не только отъем денег за их спиной. Приставы могут заблокировать карту, наложить арест на имущество, не выпустить за границу, ограничить операции с недвижимостью. В общем, мало не покажется.

Суд. Pixabay.com

Второй раз один долг

Но особенность истории Светланы К. — в том, что с нее пытались взыскать один и тот же долг дважды. Еще в марте 2012 года она добилась отмены судебного приказа, вынесенного мировым судьей участка № 110 Волгоградской области.

В тот момент она даже попыталась уговорить полицию разобраться в незаконном, по ее мнению, оформлении кредита на нее. Полиция, правда, возбуждать уголовное дело отказалась, заявив, что срок исковой давности истек — ведь кредит в Волгограде взяли еще в 2008 году.

В любом случае, казалось, никаких неприятных финансовых сюрпризов не должно было произойти. Но в банке решили иначе.

Как вернуть деньги , взысканные по судебному приказу? Depositphotos.

В Волгограде никогда не бывала

Светлана (алтайская) имела свой «карточный» кредит, взятый в том же «Хоум Кредите», но в Алтайском крае. Погашала она его регулярно, платеж — не больше 5 тыс. рублей в месяц.

Осенью 2019-го платеж из банка пришло уведомление, что платить надо по 7 тыс. Рост счета казался необъяснимым — платят обычно либо одинаковый, либо уменьшающийся.

Сотрудники банка объяснение нашли: они напомнили, что женщина взяла кредит по карте в Волгограде. Тот самый. Долг по ней — все те же 42 тыс. рублей. Банк соединил оба долга в один счет — вот ежемесячный платеж и увеличился.

Однако женщина заявила: в Волгограде она никогда не бывала. Даже проездом.

Новоалтайский городской суд. Источник: altapress.ru.

Тратила время и деньги

Барнаульцу Сергею Панову, который «подарил» против воли 200 тыс. рублей, приставы посоветовали обращаться в суд, сообщает «Катунь 24». Светлана К. пошла в суд по собственному почину. Наняла юриста и вынуждена была тратить время и деньги, чтобы прекратить свои обязательства перед банком по «волгоградской» карте.

Она считала, что действия банка по взысканию с нее долга незаконные. И требовала также, чтобы банк заплатил ей 45 тыс. рублей за моральный вред.

Представитель банка на суд не пришел, но письменный ответ прислал. В ходе суда банк не смог доказать, что карту в Волгограде получила и активировала по телефону именно жительница края — не предоставил ни письменного подтверждения заключения с ней договора, ни записи телефонных переговоров об активации карты.

«Несоблюдение письменной формы кредитного договора и договора текущего счета влечет их недействительность в силу ничтожности», — отметил судья.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Истек срок давности

Надо сказать, что с 2012 года, когда усилиями алтайской Светланы судебный приказ о взыскании с нее долга отменили, срок исковой давности по предъявлению требования о долге (три года) истек. И это тоже учел судья, вынося решение.

В итоге волгоградский кредитный договор с алтайской Светланой суд признал недействительным, а ее обязательства перед банком прекратили.

«Хоум Кредит» обязали заплатить Светлане 15 тыс. рублей за моральный ущерб. 21 июля решение предыдущей инстанции (Новоалтайкого горсуда) подтвердил Алтайский краевой суд.

Из решения Алтайского краевого суда:

При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание тот факт, что банком неправомерно в течение длительного периода времени (с января 2008 года до настоящего времени) предъявляются заемщику незаконные требования о погашении задолженности, в том числе, и путем подачи заявления о выдаче судебного приказа.

Федеральная служба судебных приставов. Altapress.ru.

Скоро все изменится

Подобные проблемы возникают, когда долг взыскивают через приставов. Взыскатель обращается к приставам с судебным приказом. Те открывают исполнительное производство. А в исполнительном документе указывают ФИО должника, дату и место его рождения — больше закон пока не требует.

Когда пристав получает исполнительный документ, он возбуждает исполнительное производство и начинает искать должника. В России действует единая система межведомственного электронного взаимодействия. К этой системе подключены все ведомства и банки. Отправив запрос, пристав получает данные из ГИБДД, Росреестра и кредитных организаций. Ведомства и банки могут предоставить информацию не по должнику, а по другим людям с такими же данными. После пристав выносит постановление о взыскании денег и имущества. Если не разберется, кто есть кто в ответах на запрос, взыскание может быть ошибочным, — объясняет эксперт банка «Тинькофф» причины подобной ситуации.

Алтайские приставы советуют таким двойникам звонить на горячую линию (8−385−2-29−59−46). Они обещают, что с 1 января 2021 года исполнительное производство станет более точным. С этой даты вступит в силу федеральный закон № 451, который требует указывать в документах подробные сведения о должнике — его ИНН, СНИЛС, серию и номер паспорта и т.п.