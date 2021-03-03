33 часа в соцсетях: Tele2 проанализировала активность клиентов в «Бобровом логу»

Tele2 проанализировала активность абонентов на горнолыжном курорте «Бобровый лог» в 2020-м году. В среднем клиенты оператора проводили на склонах популярного горнолыжного курорта Сибири 8 дней и за это время использовали по 6,5 Гб интернет-трафика на пользователя, а также провели больше 5 часов за телефонными разговорами.

В 2020 году отдыхающие проводили на курорте в среднем по 8 дней. Красноярские клиенты Tele2 за 2020-й год в среднем катались в «Бобровом логу» по 14 дней. Интернет-трафик на пользователя вырос более чем на 1 Гб и достиг уровня в 6,5 Гб на пользователя за время пребывания, то есть чуть меньше гигабайта мобильного интернета в день. Это значит, что каждый пользователь за время отдыха мог провести больше 30 часов в социальных сетях. А звонить гости «Бобрового лога» стали меньше — на одного пользователя приходилось около 5 часов разговоров с друзьями, что почти на 1 час меньше, чем в 2019 году.

Согласно статистике Tele2, соотношение мужчин и женщин, посетивших горнолыжный курорт в Красноярске, было равным — 50 на 50. При этом средний возраст отдыхающих в Бобровом логу в 2020 году составил 45 лет для мужчин и 47 — для женщин, что на 3 года и 4 года соответственно выше среднего возраста клиентов оператора, путешествующих по горнолыжным курортам России.

Подавляющим большинством отдыхающих на горнолыжном курорте были клиенты Tele2 из Красноярска. Количество горнолыжников из других регионов в 2020 году уменьшилось почти на треть. При этом потребление трафика на одного гостя Красноярского края выросло на 45% и составило 6 Гб. Средняя продолжительность разговоров выросла на 10% и составила более 3 часов на пользователя.

Более 60% гостей «Бобрового лога» — жители сибирских регионов. Почти 29% туристов приехали из Иркутска, 19% - из Хакасии, по 4% гостей курорта — жители Кемерова и Новосибирска, по 2% - омичи и томичи, менее 1% - клиенты Tele2 из Алтайского края. Доля жителей Санкт-Петербурга, посетивших «Бобровый лог», выросла почти в два раза по сравнению с 2019 годом и составила 13% от всего числа приезжих. Чаще стали посещать красноярский горнолыжный курорт и жители столицы.