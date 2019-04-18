7 главных ошибок при выборе нового смартфона

Покупка смартфона — важное событие, ведь этот гаджет мы держим в руках каждый день и решаем с ним множество задач. Использовать его должно быть удобно и приятно. Рассказываем, какие ошибки часто допускают люди при покупке нового смартфона.

1. Не продумать , для чего вам смартфон

Прежде чем покупать новый (или первый в жизни) смартфон, нужно ответить на главный вопрос: зачем он вам нужен? На первый взгляд, он кажется бессмысленным, но это не так. У каждого пользователя свои приоритеты.

Кто-то любит фотографировать и выкладывать снимки в соцсети. Кому-то важно делать красивые селфи, а кому-то — снимать пейзажи, камеры для этого используются разные.

Деловым людям смартфон нужен для работы и демонстрации статуса, геймерам — для игр. Некоторые используют аппарат преимущественно для общения в мессенджерах и серфинга по сайтам, а другие — смотрят видео и слушают музыку в огромных количествах. Для всех этих задач подходят разные смартфоны.

Даже если у вас уже есть этот гаджет и вы хотите заменить его, составьте список претензий к старому и сформулируйте актуальные требования к функционалу нового.

2. Не определиться с бюджетом

Хороший смартфон можно купить как за 10−12 тыс. рублей, так и за 100 тыс. рублей. Несмотря на такой разбег цен, каждый гаджет будет идеально подходить для своих задач. Подумайте, сколько денег готовы отдать вы.

В общем и среднем — чем дороже смартфон, тем он быстрее работает, лучше по всем характеристикам, дизайну и с точки зрения технической начинки, вам его хватит на более долгий срок.

Но в каждой ценовой категории есть свои лидеры — наиболее сбалансированные модели по цене и качеству. Когда вы определитесь с бюджетом и нужным функционалом, выбрать подходящую модель станет значительно проще.

Ценовые категории смартфонов До 15 тыс. рублей — бюджетные модели.

От 15 до 30 тыс. рублей — средний ценовой сегмент.

От 30 до 70 тыс. рублей — дорогой сегмент смартфонов. Обычно по этой цене продаются прошлогодние флагманы или «продвинутые» модели не очень популярных брендов.

От 70 тыс. рублей — флагманы текущего года , самые технически продвинутые гаджеты.

Смартфон. СС0

3. Прийти в магазин без предварительной подготовки

В интернете много статей и обзоров смартфонов — текстовых и видео. Стоит собрать первичную информацию, почитать, что сейчас выпускают производители. Тому, кто не фанат гаджетов, пользовался своей моделью два-три года и не следил за тенденциями, стоит освежить знания.

За это время индустрия ушла далеко вперед. Бюджетные гаджеты стали мощнее, камеры улучшились в разы, а лидеры среди брендов изменились. Чтобы сориентироваться в этом многообразии, требуется время.

Если у вас есть друг, который хорошо разбирается в технике и смартфонах, попросите его совета.

4. Относиться к техническим характеристикам по принципу «чем больше , тем лучше»

В смартфоне, как и в любой другой вещи, важен баланс всех элементов. Поэтому выдающиеся технические характеристики ничего не говорят о том, как аппарат будет работать в полевых условиях.

Количество мегапикселей — не показатель качества камеры, мощность батареи сама по себе ничего не скажет вам о возможностях автономной работы гаджета, а производительность процессора — о скорости его работы. На все эти моменты влияют и другие характеристики — экрана, матрицы, памяти и так далее.

Актуальные на текущее время цифры будет полезно знать, но не стоит на них зацикливаться.

Кот и смартфон. Открытые источники Интернете ( СС0)

5. Переоценивать значение бренда

У каждого популярного бренда есть свои фанаты. Однако на деле у известных производителей могут быть очень качественные дорогие модели и «никакие» бюджетники. Это работает и в обратную сторону — дорогой разрекламированный смартфон далеко не всегда стоит тех денег, которые за него просят.

Например, иногда флагман текущего года отличается от прошлогоднего незначительными, совсем некритичными деталями, а стоит тысяч на 20−30 дороже. В каждом ценовом сегменте есть свои лидеры и аутсайдеры, и они далеко не всегда очевидны.

6. Купить смартфон , «не пощупав» его

Покупка смартфона через интернет привлекает тех, кто хочет сэкономить. Однако лучше не только почитать о гаджете, но и посмотреть его в живую. Может «всплыть» много неприятных нюансов.

Например, вы вдруг поймете, что размер экрана вам не подходит — слишком большой или маленький, из-за этого неудобно. Возможно, вас что-то не устроит в интерфейсе, камере или еще каких-то деталях и вы откажетесь от покупки.

7. Слишком доверять продавцам консультантам

В магазинах техники случаются такие ситуации. Вы провели всю предварительную работу, выбрали подходящую модель, пришли в магазин, чтобы посмотреть ее. И вдруг консультант начинает вас разубеждать, в красках рассказывать о недостатках смартфона, о котором вы спросили, и рекомендовать гаджет другого производителя.

Вряд ли такие продавцы действуют бескорыстно в ваших интересах, вероятнее всего, они получают дополнительные бонусы за продажу тех или иных марок. Это кстати, еще она веская причина выбирать подходящий вам смартфон до визита в магазин.