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Чай с настоящим вкусом Востока появился в магазине «ТоЧКа»

Вах, дорогой, налетай! Пахлава, щербет, цукаты, специи, фрукты, сласти. Всё это — в нашей новой чайной серии!

Чай с настоящим вкусом Востока.
Чай с настоящим вкусом Востока.
Ирина Павленина

«Восточный купаж» — роскошная новинка в @tochka22.ru, которая уже завладела нашими сердцами.

Насыщенные букеты ароматов, богатый выбор вкусов,.всё, как и положено на Востоке!

Выбирайте свой вкус!

«Утренний Самарканд»

Зелёный чай с инжиром, шиповником, дыней и персиком, апельсином, киви, барбарисом и цветками апельсинового дерева.

Цена:

  • в пакете (75 гр) — 290 руб.
  • в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 320 руб.
  • в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 430 руб.
«Арабский мёд»

Чёрный чай с инжиром, карамелью, шелковицей, апельсином и тыквой, с корицей, бадьяном и женьшенем, облепихой и календулой.

Цена:

  • в пакете (75 гр) — 340 руб.
  • в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 350 руб.
  • в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 470 руб.
«Султан-Сарай»

Чёрный чай с имбирём, карамелью, дыней, ананасом, лаймом, розовым перцем, изюмом и лепестками роз.

Цена:

  • в пакете (75 гр) — 290 руб.
  • в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 320 руб.
  • в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 430 руб.
«Щербет»

Чёрный чай с грушей и кокосом, дыней, апельсином, клубникой и карамелью, с бессмертником и розой.

Цена:

  • в пакете (75 гр) — 290 руб.
  • в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 320 руб.
  • в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 430 руб.
«Джура»

Чёрный чай с тутовником, инжиром, яблоком, изюмом, шиповником, грушей, календулой и корицей, листьями грецкого ореха и кусочками молочной карамели.

Цена:

  • в пакете (75 гр) — 290 руб.
  • в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 320 руб.
  • в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 430 руб.
«Чай из Бухары»

Китайский улун с сушеной вишней, тыквой и морковью, крыжовником, мальвой, изюмом и инжиром, с календулой и розовым перцем.

Цена:

  • в пакете (75 гр) — 340 руб.
  • в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 350 руб.
  • в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 470 руб.
«ТоЧКа» — маленький магазин больших сладостей!

Адрес: Барнаул, пер. Геблера, 33

WA: +7 913 214 32 32

Режим работы:

  • Пн-Пт: 10.00−19.00;
  • Сб: 11.00−17.00

Социальные сети: Одноклассники, Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм

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