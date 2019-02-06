Чай с настоящим вкусом Востока появился в магазине «ТоЧКа»

«Восточный купаж» — роскошная новинка в @tochka22.ru, которая уже завладела нашими сердцами.
Насыщенные букеты ароматов, богатый выбор вкусов,.всё, как и положено на Востоке!
Выбирайте свой вкус!
Зелёный чай с инжиром, шиповником, дыней и персиком, апельсином, киви, барбарисом и цветками апельсинового дерева.
Цена:
- в пакете (75 гр) — 290 руб.
- в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 320 руб.
- в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 430 руб.
Чёрный чай с инжиром, карамелью, шелковицей, апельсином и тыквой, с корицей, бадьяном и женьшенем, облепихой и календулой.
Цена:
- в пакете (75 гр) — 340 руб.
- в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 350 руб.
- в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 470 руб.
Чёрный чай с имбирём, карамелью, дыней, ананасом, лаймом, розовым перцем, изюмом и лепестками роз.
Цена:
- в пакете (75 гр) — 290 руб.
- в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 320 руб.
- в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 430 руб.
Чёрный чай с грушей и кокосом, дыней, апельсином, клубникой и карамелью, с бессмертником и розой.
Цена:
- в пакете (75 гр) — 290 руб.
- в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 320 руб.
- в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 430 руб.
Чёрный чай с тутовником, инжиром, яблоком, изюмом, шиповником, грушей, календулой и корицей, листьями грецкого ореха и кусочками молочной карамели.
Цена:
- в пакете (75 гр) — 290 руб.
- в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 320 руб.
- в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 430 руб.
Китайский улун с сушеной вишней, тыквой и морковью, крыжовником, мальвой, изюмом и инжиром, с календулой и розовым перцем.
Цена:
- в пакете (75 гр) — 340 руб.
- в квадратной жестяной банке (50 гр+фильтр-пакеты) — 350 руб.
- в круглой банке (75 гр+фильтр-пакеты) — 470 руб.
Адрес: Барнаул, пер. Геблера, 33
WA: +7 913 214 32 32
Режим работы:
- Пн-Пт: 10.00−19.00;
- Сб: 11.00−17.00
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