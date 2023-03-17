17 марта
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«Чебурашка» идет в гости: цифровая премьера кинохита в Wink

В Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») стартовал показ самого кассового в истории российского кинопроката фильм — доброй комедии «Чебурашка». Производством картины занималась компания Yellow, Black & White, онлайн-кинотеатр START, студия «Союзмультфильм» и телеканал «Россия-1» при поддержке «Фонда кино».

Афиша фильма «Чебурашка».
Афиша фильма «Чебурашка».
Фото предоставлено компанией Ростелеком.

Широкий показ «Чебурашки» в кинотеатрах начался 1 января 2023 года. За время проката фильм завоевал сердца любителей кино всех возрастов и собрал рекордные для российского кино количество зрителей (более 20 млн) и кассу — более 6,6 млрд рублей. Цифру шесть, пожалуй, можно назвать счастливой для «Чебурашки»: по информации от создателей картины, на съемках одного из самых ярких эпизодов было использовано шесть тонн апельсинов!

Сюжет современной киноверсии «Чебурашки» поможет взрослым вернуться в мир детства, а маленьких зрителей познакомит с новым другом. Вместе с непоседливым ушастым персонажем из далекой апельсиновой страны в приключениях участвуют не только необыкновенный одинокий садовник Гена и удивительно напоминающая одну вредную старушку тетя-модница Римма. В фильме много новых персонажей, которым предстоит пройти забавные, а порой и опасные испытания, чтобы обрести самую главную награду — настоящую дружбу.

Успех «Чебурашки» стал беспрецедентным для российского кинорынка. И это совершенно заслуженно, потому что он объединил все, что любят зрители разных возрастов. Здесь слились в одно целое сказочный и динамичный сюжет с актуальными отсылками, приключения, которые заставляют замирать сердце, мотив дружбы и семейных отношений и забавная непосредственность мультяшных героев из детства, которые появляются в кадре вместе с любимыми артистами. Теперь в этот яркий и добрый мир приключений смогут в любое время погрузиться юные и взрослые зрители Wink, — сказал директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

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