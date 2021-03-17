Чего хотят женщины?: все и сразу, когда в KERAMA MARAZZI распродажа до 40%

Ох уж этот ремонт! Хочется все и сразу, да еще и скидку на всё, да по-больше! Несмотря на то, что KERAMA MARAZZI радует всегда, но в марте действует особенное предложение — большая распродажа с 5 по 31 марта! Ловите скидки до 40% на керамическую плитку и сантехнику, а ещё 15% на обои. На этом хорошие новости не заканчиваются: всем покупателям дизайн-проект достается бесплатно !

Распродажа бывает полезной, когда вы можете позволить себе больше. Весной хочется обновлений не только в гардеробе, но и в интерьере. Может быть вы давно мечтали сменить обстановку в ванной, кухне, или поклеить новые обои, купить удобную тумбу с раковиной, обновить зеркало или пенал.

Что купить в KERAMA MARAZZI? С выбором проблем нет. В каталоге более 3500 экологичных, модных и эстетически прекрасных товаров. Много ярких коллекций со своими цветами, формами и фактурами. Каждый найдет для себя вариант по душе и по приятной цене.

Керамическая плитка «Аида» Скидка до 40%. Цена от 742 руб. м2

Керамическая плитка «Арабески» Скидка 30%. Цена от 2344 руб. м2

Керамическая плитка «Клемансо» Скидка 40%. Цена от 869 руб. м2

Керамическая плитка «Линьяно» Скидка 40%. Цена от 710 руб. м2

Керамический гранит «Абете» Скидка до 30%. Цена от 2107 руб. м2

В KERAMA MARAZZI огромный ассортимент керамической плитки и керамогранита, вдохновленные прекрасными городами и традициями разных стран: Италии, Франции, Испании, Англии, Индии, а также красивая и современная мебель для ванной. Успевайте купить их до конца марта со скидкой до 40%.

Керамическая плитка «Беневенто» Скидка до 40%. Цена от 1789 руб. м2

Керамическая плитка «Брера» Скидка 20%. Цена от 619 руб. м2

Керамическая плитка «Джардини» Скидка 30%. Цена от 1818 руб. м2

Комплект мебели для ванной Plaza Classic — тумба , пенал , зеркало с подсветкой Скидка 40% Зеркало от 17379 руб ( вместо 281964 руб.)

вместо 281964 руб.) Пенал от 36382 руб ( вместо 60636 руб.)

вместо 60636 руб.) Тумба 100 см от 31191 руб. ( вместо 51985 руб.)

Обратите внимание на обои. В 2020 году в KERAMA MARAZZI появился новый продукт — виниловые обои на флизелиновой основе. И впервые скидки действуют и на обои — 15%.

Обои виниловые на флизелиновой основе Бамбук KERAMA MARAZZI Цена со скидкой 2846 руб. рулон 1,06*10,05 см (вместо 3348 руб.)

Обои виниловые на флизелиновой основе Арабески KERAMA MARAZZI Цена со скидкой 2846 руб. рулон 1,06*10,05 см (вместо 3348 руб.)

Обои виниловые на флизелиновой основе Арки KERAMA MARAZZI Цена со скидкой 2846 руб. рулон 1,06*10,05 см (вместо 3348 руб.)

Приходите в фирменные магазины KERAMA MARAZZI на распродажу. И не забудьте размеры своего помещения — тогда специалисты сразу начнут разрабатывать дизайн-проект квартиры вашей мечты.

Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в Барнауле: ул. Малахова , 94Б

94Б 8 ( 3852) 27-10-97

3852) 27-10-97 с 10.00 до 20.00 ( ежедневно) @keramamarazzi_sibir ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Фото предоставлены KERAMA MARAZZI