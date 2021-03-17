Чего хотят женщины?: все и сразу, когда в KERAMA MARAZZI распродажа до 40%

Распродажа бывает полезной, когда вы можете позволить себе больше. Весной хочется обновлений не только в гардеробе, но и в интерьере. Может быть вы давно мечтали сменить обстановку в ванной, кухне, или поклеить новые обои, купить удобную тумбу с раковиной, обновить зеркало или пенал.
Что купить в KERAMA MARAZZI? С выбором проблем нет. В каталоге более 3500 экологичных, модных и эстетически прекрасных товаров. Много ярких коллекций со своими цветами, формами и фактурами. Каждый найдет для себя вариант по душе и по приятной цене.
Скидка до 40%. Цена от 742 руб. м2
Скидка 30%. Цена от 2344 руб. м2
Скидка 40%. Цена от 869 руб. м2
Скидка 40%. Цена от 710 руб. м2
Скидка до 30%. Цена от 2107 руб. м2
В KERAMA MARAZZI огромный ассортимент керамической плитки и керамогранита, вдохновленные прекрасными городами и традициями разных стран: Италии, Франции, Испании, Англии, Индии, а также красивая и современная мебель для ванной. Успевайте купить их до конца марта со скидкой до 40%.
Скидка до 40%. Цена от 1789 руб. м2
Скидка 20%. Цена от 619 руб. м2
Скидка 30%. Цена от 1818 руб. м2
Скидка 40%
- Зеркало от 17379 руб (вместо 281964 руб.)
- Пенал от 36382 руб (вместо 60636 руб.)
- Тумба 100 см от 31191 руб. (вместо 51985 руб.)
Обратите внимание на обои. В 2020 году в KERAMA MARAZZI появился новый продукт — виниловые обои на флизелиновой основе. И впервые скидки действуют и на обои — 15%.
Цена со скидкой 2846 руб. рулон 1,06*10,05 см (вместо 3348 руб.)
Цена со скидкой 2846 руб. рулон 1,06*10,05 см (вместо 3348 руб.)
Цена со скидкой 2846 руб. рулон 1,06*10,05 см (вместо 3348 руб.)
Приходите в фирменные магазины KERAMA MARAZZI на распродажу. И не забудьте размеры своего помещения — тогда специалисты сразу начнут разрабатывать дизайн-проект квартиры вашей мечты.
Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в Барнауле:
- ул. Малахова, 94Б
- 8 (3852) 27-10-97
- с 10.00 до 20.00 (ежедневно)
Фото предоставлены KERAMA MARAZZI