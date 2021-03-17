Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -15°C
﻿
Потребитель
20

Чего хотят женщины?: все и сразу, когда в KERAMA MARAZZI распродажа до 40%

Ох уж этот ремонт! Хочется все и сразу, да еще и скидку на всё, да по-больше! Несмотря на то, что KERAMA MARAZZI радует всегда, но в марте действует особенное предложение — большая распродажа с 5 по 31 марта! Ловите скидки до 40% на керамическую плитку и сантехнику, а ещё 15% на обои. На этом хорошие новости не заканчиваются: всем покупателям дизайн-проект достается бесплатно!

Распродажа бывает полезной, когда вы можете позволить себе больше. Весной хочется обновлений не только в гардеробе, но и в интерьере. Может быть вы давно мечтали сменить обстановку в ванной, кухне, или поклеить новые обои, купить удобную тумбу с раковиной, обновить зеркало или пенал.

Что купить в KERAMA MARAZZI? С выбором проблем нет. В каталоге более 3500 экологичных, модных и эстетически прекрасных товаров. Много ярких коллекций со своими цветами, формами и фактурами. Каждый найдет для себя вариант по душе и по приятной цене.

Керамическая плитка «Аида»

Скидка до 40%. Цена от 742 руб. м2

Керамическая плитка «Арабески»

Скидка 30%. Цена от 2344 руб. м2

Керамическая плитка «Клемансо»

Скидка 40%. Цена от 869 руб. м2

Керамическая плитка «Линьяно»

Скидка 40%. Цена от 710 руб. м2

Керамический гранит «Абете»

Скидка до 30%. Цена от 2107 руб. м2

В KERAMA MARAZZI огромный ассортимент керамической плитки и керамогранита, вдохновленные прекрасными городами и традициями разных стран: Италии, Франции, Испании, Англии, Индии, а также красивая и современная мебель для ванной. Успевайте купить их до конца марта со скидкой до 40%.

Керамическая плитка «Беневенто»

Скидка до 40%. Цена от 1789 руб. м2

Керамическая плитка «Брера»

Скидка 20%. Цена от 619 руб. м2

Керамическая плитка «Джардини»

Скидка 30%. Цена от 1818 руб. м2

Комплект мебели для ванной Plaza Classic — тумба, пенал, зеркало с подсветкой

Скидка 40%

  • Зеркало от 17379 руб (вместо 281964 руб.)
  • Пенал от 36382 руб (вместо 60636 руб.)
  • Тумба 100 см от 31191 руб. (вместо 51985 руб.)

Обратите внимание на обои. В 2020 году в KERAMA MARAZZI появился новый продукт — виниловые обои на флизелиновой основе. И впервые скидки действуют и на обои — 15%.

Обои виниловые на флизелиновой основе Бамбук KERAMA MARAZZI

Цена со скидкой 2846 руб. рулон 1,06*10,05 см (вместо 3348 руб.)

Обои виниловые на флизелиновой основе Арабески KERAMA MARAZZI

Цена со скидкой 2846 руб. рулон 1,06*10,05 см (вместо 3348 руб.)

Обои виниловые на флизелиновой основе Арки KERAMA MARAZZI

Цена со скидкой 2846 руб. рулон 1,06*10,05 см (вместо 3348 руб.)

Приходите в фирменные магазины KERAMA MARAZZI на распродажу. И не забудьте размеры своего помещения — тогда специалисты сразу начнут разрабатывать дизайн-проект квартиры вашей мечты.

Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в Барнауле:

  • ул. Малахова, 94Б
  • 8 (3852) 27-10-97
  • с 10.00 до 20.00 (ежедневно)

@keramamarazzi_sibir

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Фото предоставлены KERAMA MARAZZI

  • Реклама
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость