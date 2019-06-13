Парфюм на лето: чем опасен и как его подобрать

Особенно осторожным в выборе парфюма нужно быть в летний период. Велика вероятность доставить неудобства не только окружающим, но и самому себе. Как правильно подобрать аромат — читайте в материале altapress.ru.

Как подобрать летний парфюм

Тяжелые ароматы: пачули, мускус, сандал, ваниль — лучше оставить на прохладный день. Также проявите бдительность к восточным ноткам. В жаркий день такие ароматы используют только тогда, когда влажность на улице небольшая. При этом, не стоит злоупотреблять с дозировкой. Вы не должны ощущать резкий, пусть и приятный запах. Иначе и вам, и окружающим будет некомфортно.

Тяжелый аромат может принести недомогание. Головная боль — первое, что вы почувствуете, если неправильно подобрали аромат или дозировку его нанесения.

Лучше всего остановиться на легких, освежающих запахах — цветочных и травяных, например. Цитрусовые и древесные нотки тоже подойдут, сообщает Эксперт.ру. Лаванда, ветивера — простые, но в знойную погоду самые подходящие. Эти компоненты своеобразные бестселлеры на рынке, пишет VOGUE.

Чем опасен парфюм

Собираясь на прогулку под открытым солнцем, будьте осторожны — стоит заранее подумать нужен ли вам парфюм. Во-первых, он может смешаться с запахом кремов, лосьонов и других средств, и аромат будет далек от первоначального. Во-вторых, обычно духи легко смываются водой. Это значит, что при поездке на пляж наносить их просто бессмысленно.

Помимо самого обычного дискомфорта вы рискуете получить ожог. Именно так может закончится пребывание под открытым солнцем летом. Любой парфюм повышает фоточувствительность. На коже могут появиться пигментные пятна или ожоги, не стоит исключать и появление аллергии.

Если вы не можете представить себя без любимого аромата — в небольшом количестве нанесите его на одежду или аксессуары.