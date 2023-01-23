Чем отличаются VPS от VDS и что выбрать из них, основные возможности сервера

Чем отличаются VPS от VDS и что выбрать из них

В последнее время все большее количество хостинг компаний предоставляют своим клиентам популярную услугу — возможность арендовать VPS/VDS сервера. Причем тарифы на данные услуги не имеют между собой существенного отличия. По этой причине многие пользователи не понимают, в чем заключается основное отличие между такими понятиями и, что именно требуется для работы.

Рабочая схема VPS

Под VPS принято рассматривать сервер виртуального типа, разработанный на базе виртуализации ОС. В результате на одном физическом компьютере можно одновременно запустить сразу несколько копий ОС.

Рабочая схема представлена в следующей последовательности:

Железо или аппаратное обеспечение.

ОС.

Менеджер виртуальных машин.

VPS или виртуальный сервер.

Исходя из вышеуказанной схемы, пользователь получает изолированные ОС. Все VPS отличаются определенным набором ресурсов, гарантируют особый доступ вместе с возможностью самостоятельно управлять сервером.

Рабочая схема VDS

Под VDS принято рассматривать виртуальные серверы, которые были разработаны с учетом инновационной технологии паравиртуализации.

В результате схема работы выглядит следующим образом:

Железо.

Менеджер виртуальных машин.

VDS.

Рассматривая VPS и VDS, стоит отметить, что это возможные варианты реализации виртуальных серверов, которые получили одинаковый смысл, характеризуются похожим принципом работы.

Основные отличия серверов

Представленные серверы применяют для всевозможных проектов, когда важны высокие требования от хостинга. Отличительные особенности базируются на запуске процессов виртуализации.

VPS создается в специальном менеджере виртуальных машин и разработан с учетом определенной ОС. Среди наиболее популярных ОС отмечают OpenVZ, Virtuozzo и прочее. Такие системы гарантируют запуск серверных ОС на физическом компьютере. Что касается VDS, не обойтись без предварительной настройки специальных приложений виртуализации, благодаря которым в дальнейшем происходит запуск серверных ОС.

Перед осуществлением выбора того или иного сервера стоит разобраться с их возможностями. Используя VPS хостинг, клиент сможет осуществлять контроль над всем сервером. В результате появляются следующие преимущества:

Корректировка программной части , благодаря наличию прав администратора.

благодаря наличию прав администратора. Переконфигурация системы с дальнейшим выбором объема памяти , процессорного времени и другое.

При использовании VPS пользователь получает собственный IP, порты, контроль за фильтрацией, сможет следить за всеми правилами маршрутизации.

Выбирая VDS, на компьютере можно установить разное количество сайтов, баз данных и доменов, учитывая конкретную конфигурацию. Причем все решения изолированы от других пользователей, что подтверждает высокую степень безопасности. Принимая решение купить VPS хостинг, каждый клиент получает определенное количество выделенных ресурсов, которыми сможет пользоваться только он. Дополнительно, как и в случае с VDS, пользователь получает полный контроль над серверной ОС, а значит особых отличий между этими понятиями не существует.

Таким образом, принцип работы и функционал VPS и VDS не имеют серьезных отличий между собой. Если речь идет о стремительно развивающемся сайте или другом интернет-портале, не обойтись без помощи данных серверов. Даже небольшие компании предпочитают VPS/VDS, желая получить высокие показатели стабильности, конфиденциальность информации и безопасности для собственного проекта.

* VPS/VDS (virtual personal/dedicated server) — выделенный сервер, запущенный в виртуальной среде. VPS обладает большинством преимуществ физического выделенного сервера Dedicated. Он ограничен только выбранной технологией виртуализации. Чем отличается VPS от виртуального хостинга. Самое важное отличие VPS от виртуального хостинга в том, что на VPS пользователю предоставляются права root (полные права на сервер).