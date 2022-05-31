Чем сложнее, тем интереснее. Что ждет сферу светопрозрачных конструкций в ближайшем будущем, и поможет ли ей импортозамещение

Международная практика показывает, что нет практически ни одной страны, которая бы не зависела в той или иной степени от импорта. У нас, в оконной промышленности, в краткосрочной перспективе импортозамещение невозможно, а в ряде случаев просто нецелесообразно. Поэтому в ближайшее время нужно делать ставку на выстраивание новых дополнительных логистических цепочек — уверены в компании « АКТО ». Как это сделать, и не возникнет ли в данной сфере дефицит, рассказал порталу altapress.ru сооснователь одного из крупнейших заводов по производству светопрозрачных конструкций Александр Зайцев.

Факторы роста и поддержка

В разговоре с корреспондентами altapress.ru Александр Зайцев отметил: международная кооперация может обеспечить формирование оптимальных цен и использование инноваций. Вдобавок, многие иностранные производители остались на рынке и выполняют в определенной мере взятые на себя обязательства.

Один из путей для долгосрочной перспективы — проработка вопросов по снижению зависимости в наиболее важных секторах оконной промышленности по наиболее уязвимым позициям. Но на это потребуется немало времени, существенных инвестиций, и без дополнительных госпрограмм и господдержки это осуществить в текущих экономических реалиях будет очень сложно, — пояснил спикер.

— Александр , сейчас в России сложилась беспрецедентная ситуация в строительной отрасли. Какие меры способны ее существенно поддержать?

— Думаю, отрасли сейчас очень нужна поддержка государства в сфере ипотечного кредитования в части покупки нового жилья. А именно — уменьшение ставки до 5%-6%, а в перспективе и до более низких значений. Мы считаем, что здесь важно, чтобы инициатива исходила, в том числе, от регионов. Они же и должны обосновать и отстаивать программы льготной ипотеки.

Почему это так важно? Все очевидно: для многих регионов России и Алтайского края в частности, строительство — это локомотив развития экономики. Только в нашем регионе в отрасли задействованы десятки тысяч людей, поэтому ее поддержка — вопрос жизненной необходимости.

Производство. ГК «АКТО»

Профессионализм как фактор успеха

— Как вы считаете , с учетом сложившейся ситуации , в каком направлении лучше двигаться застройщикам?

— Многое будет зависеть именно от девелоперов. И в первую очередь это касается их проектов. Они должны быть выверены и «отточены», чтобы каждое предложение нашло своих клиентов.

— Многие эксперты отмечают , что нового жилья станет меньше. Как вы думаете , как это отразится на строительном рынке Алтайского края?

— Темпы строительства будут снижаться. Но при этом, уровень конкуренции останется высоким, поэтому многое будет зависеть от уровня профессионализма и компетенции сотрудников компаний. Сокращения для многих будут неизбежным процессом, но необходимо сохранить квалифицированных и эффективных сотрудников. Также это не должно повлиять на качество сервиса и продукции, разрывов ключевых бизнес-цепочек в организации.

Кризис — это время обучения и развития

— Для многих любой кризис автоматически ассоциируется с большими сложностями. Видите ли вы какие-то перспективы в условиях сложившейся ситуации?

— В любые сложные периоды жизни надо еще активнее развивать свой потенциал, компетенцию и профессионализм. Как говорится — «меняйся или умри». Поэтому во время любого кризиса надо вкладывать еще больше ресурсов и времени в обучение сотрудников, выстраивание и оттачивание бизнес-процессов, взаимовыгодных и доверительных взаимоотношений с партнерами и клиентами.

Александр Зайцев. ГК «АКТО»

— В каком формате и где вы обучаете работников вашей компании?

— В рамках развития инжинирингового потенциала компании мы обучаем сотрудников как на базе нашей площадки с помощью выездных семинаров, так и на базе партнеров. Поэтому в рамках нашей концепции «Мы знаем все о светопрозрачных конструкциях!» готовы реализовать самые сложные проекты на базе нашего конструкторского бюро уже сейчас.

— Компания «АКТО» всегда следит за основными трендами в строительной отрасли. Сейчас наиболее актуальный из них — цифровизация предприятий. Какие технологии из данной сферы вы применяете сейчас?

— Мы всегда участвуем в деятельности таких организаций как СРО, Союз строителей Алтайского края, бываем в разных регионах России у наших партнеров и поставщиков, на выставках, семинарах. Мы понимаем, куда двигается строительный рынок, и видим, что без постоянного обучения и совершенствования не обойтись.

В частности, мы перешли на электронный документооборот, назовем его, например, «Без бумаг», с рядом партнеров, поставщиков и застройщиков. Таким образом, заключаются договора, подписывается финансовая документация формы «КС-2», «КС-3», счет фактуры в электронном, безбумажном формате. Это не только снижает расходы, но и значительно сокращает время рабочего процесса.

Мы ведем работу и с другими партнерами по внедрению электронного документооборота и видим заинтересованность в этом у многих из них. Мы всегда открыты для своих партнеров и готовы делиться полезным опытом и наработками.

Шоу-рум компании АКТО. ГК «АКТО»

Новые тенденции коммуникаций

— Какие новые виды коммуникаций вы используете?

— Уже не первый год практикуем экскурсии на наш завод и шоу-румы для профессиональной аудитории: дилеров, партнеров, дизайнеров, архитекторов, строителей, девелоперов, риелторов. Мы не только рассказываем об особенностях производства и продукции СПК, но и делимся опытом, выступаем как площадка для встреч профессиональной аудитории.

Чем сложнее , тем интереснее

— Какие еще тенденции на рынке вы наблюдаете в последнее время?

— Я бы отметил, что идет тренд на увеличение доли рынка индивидуального жилого строительства, где все чаще применяются нестандартные, панорамные, алюминиевые конструкции. Все чаще вместе с клиентами к нам приходят дизайнеры и архитекторы.

Так же и на рынке «HORECA» (отели, рестораны, магазины) наблюдается тенденция к еще более интересным проектам, с современными дизайнерскими решениями светопрозрачных конструкций.

Для нас, чем сложнее задача, тем интереснее.

Александр Зайцев. ГК «АКТО»

Барнаул, ул. Попова, 232

Тел. (3852) 66−88−66

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info@akto.info

vk.com/aktoinfo