Чем суррогатное топливо грозит сельскому хозяйству и бизнесу

Некондиционное топливо опасно не только повышенными выбросами в атмосферу, но и риском ремонта техники, что выльется серьезными проблемами для предприятий, которые заправляются суррогатом, уверены эксперты. Аltapress.ru выяснил, почему использование «псевдо-топлив» не помогает сэкономить, а наоборот — бьет по кошельку.

По данным Росстандарта, около 15% дизельного топлива на российском рынке — фальсификат. Суррогатом считается «второсортное» углеводородное сырье, полуфабрикаты или немоторное горючее (например, «печник»), не соответствующие национальным стандартам и Техническому регламенту Таможенного союза на автомобильное топливо. Использоваться он может в разных отраслях, включая сельское хозяйство и промышленность.

Дизтопливо.

На легальный рынок дизельного топлива различными путями может попадать целая линейка замещающих среднедистиллятных (газойлевых) нефтепродуктов. Пользуясь неосведомленностью потребителей, некоторые продавцы реализуют их под видом регламентного автомобильного топлива, не рассказывая о последствиях применения и лишь в паспорте указывая настоящее наименование мелким шрифтом: судовое маловязкое, печное топлива, дистиллят газового конденсата и т.д. Особо недобросовестные трейдеры продают суррогаты, прикладывая подложные или поддельные паспорта качества на топливо Евро-5 от известных производителей. Бывает и так, что конечные потребители приобретают суррогат осознанно — их устраивают низкая цена и заявленные технические характеристики.

Проверка параметров дизтоплива.

Суррогатное топливо по сравнению с настоящим регламентным действительно стоит дешевле, но при этом по своим характеристикам оно всегда сильно уступает. Оно отличается высоким содержанием серы, чем вредит не только экологии, но также двигателю и топливной системе легковой, коммерческой и любой другой техники. Топливо Евро-5 от надёжного поставщика не только безопасно для окружающей среды, но и для техники: оно проходит комплексную процедуру проверки качества на производстве и всех этапах транспортировки.

Топливо проходит систему контроля по всей цепочке своего движения от нефтезавода до клиента, — рассказывает Ирина Григорьева, главный специалист центра сохранности качества «Газпромнефть-Терминала». — Мы используем как традиционные подходы, как лабораторный контроль на всех этапах движения топлива и обязательная паспортизация, внезапный аудит собственных объектов, так и современные цифровые технологии контроля, во многих из которых являемся лидерами на рынке. В нашей компании поэтапно реализуется программа модернизации нефтебаз, дооснащается бензовозный парк, автоматизируются основные процессы, отвечающие за учет движения топлива. Это позволяет исключить ручные замеры и риск ошибок. Для клиента, это дополнительная гарантия, что он получает топливо высокого качества в оплаченном объеме.

Ущерб от применения суррогатов настолько весомый, что его ликвидация может кратно превысить любую экономию.

Технику выгоднее заправлять качественным топливом, — считает кандидат наук и доцент Российского университета нефти и газа (РГУ имени И. Губкина) Леонид Багдасаров. — Самое неприятное последствие плохого топлива — повреждение верхнего поршневого кольца. Оно происходит из-за того, что некоторые заменители дизельного топлива не содержат моющих и антиокислительных присадок, не проходят гидроочистку, которая, между прочим, обязательна на крупных нефтеперерабатывающих заводах. Фальсификат быстро приводит к закоксовыванию (загрязнению — Прим. ред.) впускных форсунок. И чем более «интеллигентный» двигатель, тем сильнее он форсирован и чувствителен.

Сельзозтехника. Фото: Анна Зайкова

Некачественное дизельное топливо влияет на работу топливной системы, двигателя, становится причиной простоя техники и снижения качества посевной, где важна скорость, — поддерживает Антон Осипов, коммерческий директор по сервису компании «АСМ-Алтай», специализирующейся на реализации и обслуживании сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники. ­- Если форсунка или в целом топливная аппаратура выходят из строя из-за суррогата, это не является гарантийным случаем, и владелец техники несет колоссальные затраты на замену.

Другой пример — замена катализатора. В суррогате содержание серы может превышать норму в 10 и более раз. Используете низкоклассовое топливо — катализатор быстро «забивается», и его приходится менять. А в некоторых моделях техники цена этого элемента доходит до полумиллиона рублей, — резюмировал Антон Осипов.

Проверка параметров дизтоплива.

По словам Леонида Багдасарова, суррогаты наносят ущерб не только технике, но и госбюджету, а также крупно-, мелкооптовому и розничному сегментам рынка — именно в них сосредоточены недобросовестные продавцы. Ежегодно убытки государства от недополученных акцизов и потери добросовестного бизнеса от «серого» оборота суррогатных топлив составляют порядка 70 и 16 млрд руб. соответственно.