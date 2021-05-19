Чем выгодна покупка б/у сервера?

В большинстве своем технические устройства, которые была в использовании, могут эксплуатироваться повторно. Если оборудование неисправно (не включается, работает с перебоями), то идет на запчасти или подвергается капитальном ремонту (установка новых компонентов вместо изношенных деталей). Спрос на бывшие в использовании устройства за последнее время возрос на российском рынке, что связано с особенностями экономической ситуации. Небольшие компании не всегда могут выделить из бюджета крупную сумму на покупку мощного сервера. Дешевле можно приобрести бывшие в использовании серверы с нужными показателями.

Одна из причин, по которой стоит заказать сервер б/у в Москве, это экономическая целесообразность. Выгоднее купить бывшие в использовании серверы с высокими показателями производительности, чем менее эффективное, но новое оснащение. Такого принципа придерживаются как небольшие фирмы, так и крупные предприятия, заинтересованные в масштабировании ИТ-инфраструктуры. Распространены ситуации, когда стоимость одинаковых устройств сильно отличается только лишь по той причине, что один их серверов уже находился в эксплуатации.

Чем обусловлено снижение стоимости?

Например, стоимость на подержанный сервер модели dl360p g8 снижается не только по причине его использования. Цена также сокращается в несколько раз, как только компания-производитель выпускает новую линейку (обновленную версию с более высокими показателями). Серверное оборудование дешевеет еще больше, что радует потенциальных покупателей. Нет смысла переплачивать за новую разработку, если для вашего бизнеса подойдут характеристики более старой модели. Основной критерий выбора компонентов для ИТ-инфраструктуры — масштаб и запросы бизнеса на текущий момент. В дальнейшем, если появится необходимость в наращивании производительности или эффективности, проводится масштабирование системы посредством установки дополнительных компонентов или программного обеспечения.

Сервер. ООО «ДОРФА»

Как выбрать б/у сервер?

При подборе подержанного оборудования нужно оценивать технические характеристики. Удобно пользоваться готовым конфигуратором от компании dorfa.ru. Например, вас интересует модель dl360p g8. Проходите в карточку с описанием товара, чтобы изучить основные характеристики:

тип используемого процессора;

объем оперативной памяти;

тип установленной сетевой карты;

блок питания;

наличие адаптера.

Посредством конфигуратора можно задать требуемые характеристики, например, выбрать тип процессора. После определения основных параметров автоматически рассчитывается итоговая стоимость. Это позволит комплексно оценить, насколько конкретный вариант по стоимости и основным параметрам подходит под нужды вашей организации.

В каталоге представлены восстановленные серверы только с оригинальными комплектующими. Подтверждением их безопасности, надежности в использовании и долговечности выступает официальная гарантия, которая выдается с момента покупки на 36 месяцев. В каталоге также указана информация о наличии товара на складе. Это гарантирует оперативную доставку.

Если бюджет ограничен, но стоит задача организовать работу производительной и безотказной IT-инфраструктуры, то приобретение бывшего в использовании устройства экономически обосновано. Остается только выбрать надежного поставщик аи подобрать модель, подходящую по основным техническим и эксплуатационным характеристикам. Подобная экономия не сказывается негативно на качестве технического оснащения и эффективности его функционирования.

ООО «ДОРФА». ОГРН: 1197746705265. Юридический адрес: 125319, г Москва, ул Черняховского, 19