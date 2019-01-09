Чем занимается Amazon, который опередил Microsoft и стал самой дорогой компанией в мире

Что такое Amazon?
Компания Amazon начала работать в 1994 году как онлайн-продавец книг, пишет vc.ru. Сейчас в корпорацию входят:
- одна из самых популярных в мире площадок для онлайн-продажи товаров,
- несколько издательств и дочерних компаний по продаже книг,
- онлайн-база фильмов IMDB, а также музыкальные сервисы,
- сеть продуктовых магазинов Amazon Go, в которых нет продавцов,
- компания Amazon Studios, которая производит и распространяет сериалы и фильмы,
- парк грузовых самолетов Prime Air Cargo Planes, компания морских грузоперевозок и прочее.
У Amazon есть собственные товары и бренды. Кроме того, с компанией сотрудничают более 6 млн независимых продавцов.
В 2017 году Amazon приобрела права на трилогию «Властелин Колец», чтобы снять сериал по вселенной, описанной в книге.
Основатель и глава Amazon, предприниматель Джефф Безос, владеет инвестиционным холдингом Bezos Expeditions и космической компанией Blue Origin, а в 2013 году купил газету Washington Post и журнал Newsweek.
В чем секрет успеха Amazon?
Amazon — это большая торговая онлайн-площадка, на которой работает множество магазинов. Amazon берет на себя складское хранение и доставку товара покупателям.
Площадка контролирует качество товара, гарантирует безопасность покупок. Продавцы проходят строгую проверку, пишет partnertrade.org. Кроме того, система Amazon позволяет предотвратить мошенничество клиентов.
У торговой площадки Amazon огромная посещаемость, а филиалы компании расположены во многих странах. Корпорация ориентируется не на конкурентов, а на клиентов. По мнению основателя компании, те фирмы, которые ориентируются на соперников, теряют инициативу, пишет cossa.ru.
Корпорация вкладывает много средств в свое развитие.
В Amazon действует «правило двух пицц». При решении задач сотрудники всегда делятся на небольшие группы из 4−6 человек: столько, сколько могут насытиться двумя пиццами. Руководство компании считает, что такой метод решения задач самый эффективный, пишет mc.today.