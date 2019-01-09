Чем занимается Amazon, который опередил Microsoft и стал самой дорогой компанией в мире

7 января 2019 рыночная стоимость Amazon составила около 797 млрд долларов. Компания стала самой дорогой в мире, опередив Apple и Microsoft, пишет РБК . Чем занимается Amazon и в чем секрет успеха компании — в материале altapress.ru.

Что такое Amazon?

Компания Amazon начала работать в 1994 году как онлайн-продавец книг, пишет vc.ru. Сейчас в корпорацию входят:

одна из самых популярных в мире площадок для онлайн-продажи товаров,

несколько издательств и дочерних компаний по продаже книг,

онлайн-база фильмов IMDB , а также музыкальные сервисы,

а также музыкальные сервисы, сеть продуктовых магазинов Amazon Go , в которых нет продавцов,

в которых нет продавцов, компания Amazon Studios , которая производит и распространяет сериалы и фильмы,

которая производит и распространяет сериалы и фильмы, парк грузовых самолетов Prime Air Cargo Planes , компания морских грузоперевозок и прочее.

Ноутбук , соцсети , Интернет. Открытые источники в Интернете ( ССО)

У Amazon есть собственные товары и бренды. Кроме того, с компанией сотрудничают более 6 млн независимых продавцов.

В 2017 году Amazon приобрела права на трилогию «Властелин Колец», чтобы снять сериал по вселенной, описанной в книге.

Основатель и глава Amazon, предприниматель Джефф Безос, владеет инвестиционным холдингом Bezos Expeditions и космической компанией Blue Origin, а в 2013 году купил газету Washington Post и журнал Newsweek.

Работа. Ноутбук. открытые источники в интернете

В чем секрет успеха Amazon?

Amazon — это большая торговая онлайн-площадка, на которой работает множество магазинов. Amazon берет на себя складское хранение и доставку товара покупателям.

Площадка контролирует качество товара, гарантирует безопасность покупок. Продавцы проходят строгую проверку, пишет partnertrade.org. Кроме того, система Amazon позволяет предотвратить мошенничество клиентов.

У торговой площадки Amazon огромная посещаемость, а филиалы компании расположены во многих странах. Корпорация ориентируется не на конкурентов, а на клиентов. По мнению основателя компании, те фирмы, которые ориентируются на соперников, теряют инициативу, пишет cossa.ru.

Корпорация вкладывает много средств в свое развитие.