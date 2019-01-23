«Черкизово» инвестирует в «Алтайский бройлер» около 250 млн рублей

Инвестиции в первый этап реконструкции «Алтайского бройлера», который входит в группу «Черкизово», превысят 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, в декабре 2018 года группа сообщила о приобретении предприятия «Алтайский бройлер» за 4,6 миллиардов рублей.

В пресс-службе «Черкизово» отметили, что для выпуска премиальных брендов потребуется серьезно модернизировать систему, отвечающую за биобезопасность продукции. На это на первом этапе планируют потратить около 20 млн рублей. В складскую логистику инвестируют 55 млн рублей, а в модернизацию разделки 180 млн рублей.

На базе «Алтайского бройлера» «Черкизово» планирует развивать собственную систему дистрибуции в Сибирском федеральном округе. Компания продолжает выпускать продукцию под брендом «Алтайский бройлер», но в дальнейшем собирается наладить здесь производство и других брендов мяса птицы, в частности бренда «Петелинка».

Что известно о группе «Черкизово»

«Черкизово» называет себя крупнейшим производителем мяса птицы в стране. Группа включает восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Компания представлена на российском рынке брендами «Петелинка», «Куриное царство» и другими. В 2018 году «Черкизово» произвело миллион тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2017 года составила 90,5 миллиарда рублей. На предприятия группы трудится более 20 тысяч человек.