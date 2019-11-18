Черная пятница близко! – 25% в Kerama Marazzi!

Не пропустите выгодные цены на керамическую плитку, керамический гранит, мебель и сантехнику для ванных комнат в период с 22 по 24 ноября!
KERAMA MARAZZI глобально подготовились к этому событию, так что распродажа будет крутой!
Чтобы не упустить бесценные часы и насладиться огромным выбором продукции KERAMA MARAZZI, рекомендуем соблюдать правила поведения в период ЧП:
- заблаговременно посетите магазины Kerama Marazzi (до 22−24 ноября)
- заблаговременно составьте дизайн проект и список того, что хотите приобрести! Так как в три дня акции услуга выполнения дизайн-проекта будет ограничена возможностями продавцов и продолжительностью рабочего дня
- Оставьте на период ЧП только оплату счета и оформление доставки
- Наслаждайтесь покупкой и выгодой
Напоминаем, что Черная Пятница это сумасшедший ажиотаж. Kerama Marazzi гарантирует огромные скидки и супер-выгодные цены, но в магазинах будет настоящее ЧП, поэтому сохраняйте спокойствие, подготовьтесь заранее.
Давайте рассмотрим, какая выгода будет в период ЧП с 22−24 ноября в Kerama Marazzi!
Керамическая плитка «Фоскари» 25*40
Цена за м2 от 573 руб. м2 вместо 763 руб. м2
Керамическая плитка «Гран Пале» 25*40
Цена за м2 от 657 руб. вместо 876 руб. м2
Керамическая плитка «Сорбонна» 25*40
Цена за м2 от739 руб. м2 вместо 985 руб. м2
Керамическая плитка «Гренель» 30*90
Цена за м2 от 1414 руб. вместо 1885 руб.
Керамическая плитка «Диагональ» 30*90
Цена за м2 от 1428 руб. м2 вместо 1904 руб. м2
Керамическая плитка «Сибелес» 30*90
Цена за м2 от 792 руб. м2 вместо 1056 руб. м2
Керамическая плитка «Аньет» 23,1*23,1
Цена за м2 от 984 руб. вместо 1312 руб. м2
Керамическая плитка «Ретиро» 23,1*23,1
Цена за м2 от 822 руб. м2 вместо 1092 руб. м2
Керамическая плитка «Кантри Шик» 20*50
Цена за м2 от 817 руб. м2 вместо 1089 руб. м2
Тумба Buongiorno — 10480 руб. вместо 13973 руб.
Раковина Buongiorno — 5176 руб. вместо 6901руб.
Пенал Buongiorno от 9038 руб. вместо 12050 руб.
Панель с зеркалом — 9549 руб. вместо 12731 руб.
Тумба Pompei — 29436 руб. вместо 39248 руб.
Раковина Pompei — 5907 руб. вместо 7475 руб.
Панель с зеркалом — 9950 руб. вместо 13266 руб.
Подробности акции на сайте https://kerama-novokuznetsk.ru/chernayapyatnica
В фирменных магазинах Kerama Marazzi разработают бесплатный дизайн проект. В период черной пятницы приглашаем вас заранее посетить магазины и составить дизайн проект.
Приглашаем за покупками в фирменный магазин Kerama Marazzi в г. Барнауле на Малахова, 94 Б 8 (3852) 27-10-97
Предложение действительно на момент публикации.