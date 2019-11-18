Впервые в Kerama Marazzi скидка целых — 25%, такого еще не было и больше уже не будет! Невероятные честные скидки на весь ассортимент керамической плитки, сантехники, мебели для ванных комнат. Эти дни ежегодно ждут шопоголики мира. Но Kerama Marazzi призывает сохранять спокойствие и здравый смысл, нужно с умом подходить к покупкам. Сэкономьте по-крупному и создайте уютный и комфортный интерьер!

Черная пятница близко! – 25% в Kerama Marazzi!

Не пропустите выгодные цены на керамическую плитку, керамический гранит, мебель и сантехнику для ванных комнат в период с 22 по 24 ноября!

KERAMA MARAZZI глобально подготовились к этому событию, так что распродажа будет крутой!

Чтобы не упустить бесценные часы и насладиться огромным выбором продукции KERAMA MARAZZI, рекомендуем соблюдать правила поведения в период ЧП:

заблаговременно посетите магазины Kerama Marazzi ( до 22−24 ноября)

до 22−24 ноября) заблаговременно составьте дизайн проект и список того , что хотите приобрести! Так как в три дня акции услуга выполнения дизайн-проекта будет ограничена возможностями продавцов и продолжительностью рабочего дня

что хотите приобрести! Так как в три дня акции услуга выполнения дизайн-проекта будет ограничена возможностями продавцов и продолжительностью рабочего дня Оставьте на период ЧП только оплату счета и оформление доставки

Наслаждайтесь покупкой и выгодой

Напоминаем, что Черная Пятница это сумасшедший ажиотаж. Kerama Marazzi гарантирует огромные скидки и супер-выгодные цены, но в магазинах будет настоящее ЧП, поэтому сохраняйте спокойствие, подготовьтесь заранее.

Давайте рассмотрим, какая выгода будет в период ЧП с 22−24 ноября в Kerama Marazzi!

Керамическая плитка «Фоскари» Kerama Marazzi

Керамическая плитка «Фоскари» 25*40

Цена за м2 от 573 руб. м2 вместо 763 руб. м2

Керамическая плитка «Гран Пале» Kerama Marazzi

Керамическая плитка «Гран Пале» 25*40

Цена за м2 от 657 руб. вместо 876 руб. м2

Керамическая плитка «Сорбонна» Kerama Marazzi

Керамическая плитка «Сорбонна» 25*40

Цена за м2 от739 руб. м2 вместо 985 руб. м2

Керамическая плитка «Гренель» Kerama Marazzi

Керамическая плитка «Гренель» 30*90

Цена за м2 от 1414 руб. вместо 1885 руб.

Керамическая плитка «Диагональ» Kerama Marazzi

Керамическая плитка «Диагональ» 30*90

Цена за м2 от 1428 руб. м2 вместо 1904 руб. м2

Керамическая плитка «Сибелес» Kerama Marazzi

Керамическая плитка «Сибелес» 30*90

Цена за м2 от 792 руб. м2 вместо 1056 руб. м2

Керамическая плитка «Аньет» Kerama Marazzi

Керамическая плитка «Аньет» 23,1*23,1

Цена за м2 от 984 руб. вместо 1312 руб. м2

Керамическая плитка «Ретиро» Kerama Marazzi

Керамическая плитка «Ретиро» 23,1*23,1

Цена за м2 от 822 руб. м2 вместо 1092 руб. м2

Керамическая плитка «Кантри Шик» Kerama Marazzi

Керамическая плитка «Кантри Шик» 20*50

Цена за м2 от 817 руб. м2 вместо 1089 руб. м2

«Buongiorno» Kerama Marazzi

Тумба Buongiorno — 10480 руб. вместо 13973 руб.

Раковина Buongiorno — 5176 руб. вместо 6901руб.

Пенал Buongiorno от 9038 руб. вместо 12050 руб.

Панель с зеркалом — 9549 руб. вместо 12731 руб.

«Pompei» Kerama Marazzi

Тумба Pompei — 29436 руб. вместо 39248 руб.

Раковина Pompei — 5907 руб. вместо 7475 руб.

Панель с зеркалом — 9950 руб. вместо 13266 руб.

Подробности акции на сайте https://kerama-novokuznetsk.ru/chernayapyatnica

В фирменных магазинах Kerama Marazzi разработают бесплатный дизайн проект. В период черной пятницы приглашаем вас заранее посетить магазины и составить дизайн проект.

Приглашаем за покупками в фирменный магазин Kerama Marazzi в г. Барнауле на Малахова, 94 Б 8 (3852) 27-10-97

Предложение действительно на момент публикации.