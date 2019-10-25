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Черная пятница — супер распродажа

В 2019 году главная распродажа года состоится 29 ноября. Всех покупателей ожидает невероятная скидка до 90%. Главные модницы занимают места в очереди заранее, чтобы наполнить свой дом брендовыми халявными товарами.

Черная пятница – супер распродажа
Черная пятница – супер распродажа
Фото: предоставлено рекламодателем.

С интернет магазином Бандеролька вас ждет черная пятница 2019. Теперь не придется выстаивать длинные очереди и толкаться в забитом магазине. Шопинг по супер выгодным ценам сможете совершить, не выходя из дома. На покупку акционных товаров будет целых 24 часа. Можно все успеть купить, никуда не торопясь в комфортных условиях.

Черная пятница в нашем интернет-магазине принесет море удовольствия от цен, комфорта и брендовых обновок. Следите за анонсами и узнаете, где и какие будут самые выгодные распродажи. Учитывая то, что в Соединенных Штатах цены ниже, в Черную пятницу они будут вообще фантастичные.

Как сделать покупку

Далеко не все любители хорошего шопинга ориентируются в интернете. На нашем сайте очень легко разобраться, что к чему. Для покупки нужно всего лишь выполнить несколько простых пунктов:

  • Пройти регистрацию на Бандерольке.
  • Выбрать понравившийся товар в любом магазине
  • Оформить товар и заказать доставку.
  • Получить товар и радоваться отличной покупке.

На сайте действует услуга «Помощь при покупке». Операторы помогут совершить покупку наиболее выгодно и удобно. Стоимость услуги составляет всего лишь 7% от стоимости покупки, но не менее 10 долларов.

Если закажете услугу «Помощь при покупке», то получите такие услуги:

  • Мы найдем для вас надежного продавца или предупредим о неблагонадежности.
  • Осуществим полный контроль перемещения вашего заказа до склада.
  • Подберем оптимальную цену и лучшие скидки (в черную пятницу предложение актуально как никогда).
  • Заполним все необходимые документы.
  • Предоставим любую интересующую информацию.

От вас потребуется самый минимум действие по выбору товара и способа доставки.

Для того чтобы получить выгоду от Черной пятницы на все 100%, следуйте нескольким советам:

  • В этот день товары раскупаются очень быстро, понравившееся покупайте сразу, потом может уже не быть.
  • Не покупайте то, что вам в действительности не нужно, просто потому, что это дешево.
  • Пройдите заранее все регистрации, которые могут понадобиться при шопинге.
  • Не факт, что увиденная первой скидка самая выгодная, не поленитесь промониторить еще. Можно воспользоваться сервисами-помощниками.
  • Нагрузка на курьерские службы будет колоссальной, оформляйте доставку сразу же, если не хотите задержек.
  • Если установите расширение нашего магазина на свой браузер, это поможет экономить время.

Желаем плодотворной и веселой Черной пятницы. Проведите ее весело и с пользой.

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