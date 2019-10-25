Черная пятница – супер распродажа

С интернет магазином Бандеролька вас ждет черная пятница 2019. Теперь не придется выстаивать длинные очереди и толкаться в забитом магазине. Шопинг по супер выгодным ценам сможете совершить, не выходя из дома. На покупку акционных товаров будет целых 24 часа. Можно все успеть купить, никуда не торопясь в комфортных условиях.
Черная пятница в нашем интернет-магазине принесет море удовольствия от цен, комфорта и брендовых обновок. Следите за анонсами и узнаете, где и какие будут самые выгодные распродажи. Учитывая то, что в Соединенных Штатах цены ниже, в Черную пятницу они будут вообще фантастичные.
Как сделать покупку
Далеко не все любители хорошего шопинга ориентируются в интернете. На нашем сайте очень легко разобраться, что к чему. Для покупки нужно всего лишь выполнить несколько простых пунктов:
- Пройти регистрацию на Бандерольке.
- Выбрать понравившийся товар в любом магазине
- Оформить товар и заказать доставку.
- Получить товар и радоваться отличной покупке.
На сайте действует услуга «Помощь при покупке». Операторы помогут совершить покупку наиболее выгодно и удобно. Стоимость услуги составляет всего лишь 7% от стоимости покупки, но не менее 10 долларов.
Если закажете услугу «Помощь при покупке», то получите такие услуги:
- Мы найдем для вас надежного продавца или предупредим о неблагонадежности.
- Осуществим полный контроль перемещения вашего заказа до склада.
- Подберем оптимальную цену и лучшие скидки (в черную пятницу предложение актуально как никогда).
- Заполним все необходимые документы.
- Предоставим любую интересующую информацию.
От вас потребуется самый минимум действие по выбору товара и способа доставки.
Для того чтобы получить выгоду от Черной пятницы на все 100%, следуйте нескольким советам:
- В этот день товары раскупаются очень быстро, понравившееся покупайте сразу, потом может уже не быть.
- Не покупайте то, что вам в действительности не нужно, просто потому, что это дешево.
- Пройдите заранее все регистрации, которые могут понадобиться при шопинге.
- Не факт, что увиденная первой скидка самая выгодная, не поленитесь промониторить еще. Можно воспользоваться сервисами-помощниками.
- Нагрузка на курьерские службы будет колоссальной, оформляйте доставку сразу же, если не хотите задержек.
- Если установите расширение нашего магазина на свой браузер, это поможет экономить время.
Желаем плодотворной и веселой Черной пятницы. Проведите ее весело и с пользой.