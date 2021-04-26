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Честное рефинансирование: как снизить ставку по займу на целый 1%

Рефинансирование — это когда вы берете займ для погашения других долговых обязательств. На первый взгляд идея «взять кредит на погашение кредита» может прозвучать подозрительно, но на самом деле ничего страшного здесь нет — даже наоборот, во многих случаях это оказывается выгодно. Рефинансирование уже давно стало привычным термином в сфере банковского кредитования. Однако мало кто знает, что рефинансировать можно и займ, взятый в микрофинансовой организации.

Современный сервис комфортных займов под залог.
Современный сервис комфортных займов под залог.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Недавно сервис займов «Ваш инвестор» запустил программу выгодного рефинансирования «Честный минус» — компания обещает клиентам, уже имеющим займ в другой организации, снизить процентную ставку на целый 1%.

Согласно условиям, опубликованным на сайте компании для того, чтобы «перенести» свой займ в «Ваш инвестор» со сниженной ставкой, заемщик должен обратиться в компанию со справкой по займу или копией действующего договора от другой организации. При этом нужно помнить, что к «Ваш инвестор» выдает займы под залог автотранспорта и воспользоваться услугой рефинансирования могут только владельцы автомобилей. Минимально возможная ставка при рефинансировании — 4%.

  • Сумма займа до 500 000р для физлиц и до 5 000 000 для юрлиц.
  • Для заключения договора потребуется минимум документов: паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства, договор займа или справка о действующем займе.
  • Процентная ставка — ниже на 1% годовых, чем в текущем договоре с другой компанией, минимальная ставка после скидки — 4%.
  • Льготный период — период, в течение которого заемщику предоставляется отсрочка платежа, без применения штрафных санкций.
  • Тариф для новых и повторных клиентов предоставляется при условии, что займ закрыт в МКК «Ваш инвертор» более 3 месяцев назад на дату обращения.

С подробной информацией о тарифе вы можете ознакомиться на сайте «Ваш инвертор» vashinvestor.ru

«Ваш инвестор» — современный сервис комфортных займов под залог

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная 128А
Тел. 8−800−100−14−65
Сайт: vashinvestor.ru

ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037, ИНН 5407487242, ОГРН 1135476100870.

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