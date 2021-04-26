Честное рефинансирование: как снизить ставку по займу на целый 1%

Рефинансирование — это когда вы берете займ для погашения других долговых обязательств. На первый взгляд идея «взять кредит на погашение кредита» может прозвучать подозрительно, но на самом деле ничего страшного здесь нет — даже наоборот, во многих случаях это оказывается выгодно. Рефинансирование уже давно стало привычным термином в сфере банковского кредитования. Однако мало кто знает, что рефинансировать можно и займ, взятый в микрофинансовой организации.

Недавно сервис займов «Ваш инвестор» запустил программу выгодного рефинансирования «Честный минус» — компания обещает клиентам, уже имеющим займ в другой организации, снизить процентную ставку на целый 1%.

Согласно условиям, опубликованным на сайте компании для того, чтобы «перенести» свой займ в «Ваш инвестор» со сниженной ставкой, заемщик должен обратиться в компанию со справкой по займу или копией действующего договора от другой организации. При этом нужно помнить, что к «Ваш инвестор» выдает займы под залог автотранспорта и воспользоваться услугой рефинансирования могут только владельцы автомобилей. Минимально возможная ставка при рефинансировании — 4%.

Сумма займа до 500 000р для физлиц и до 5 000 000 для юрлиц.

Для заключения договора потребуется минимум документов: паспорт , паспорт транспортного средства ( ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства , договор займа или справка о действующем займе.

паспорт транспортного средства ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства договор займа или справка о действующем займе. Процентная ставка — ниже на 1% годовых , чем в текущем договоре с другой компанией , минимальная ставка после скидки — 4%.

чем в текущем договоре с другой компанией минимальная ставка после скидки — 4%. Льготный период — период , в течение которого заемщику предоставляется отсрочка платежа , без применения штрафных санкций.

в течение которого заемщику предоставляется отсрочка платежа без применения штрафных санкций. Тариф для новых и повторных клиентов предоставляется при условии , что займ закрыт в МКК «Ваш инвертор» более 3 месяцев назад на дату обращения.

С подробной информацией о тарифе вы можете ознакомиться на сайте «Ваш инвертор» vashinvestor.ru

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