Честное рефинансирование: как снизить ставку по займу на целый 1%

Недавно сервис займов «Ваш инвестор» запустил программу выгодного рефинансирования «Честный минус» — компания обещает клиентам, уже имеющим займ в другой организации, снизить процентную ставку на целый 1%.
Согласно условиям, опубликованным на сайте компании для того, чтобы «перенести» свой займ в «Ваш инвестор» со сниженной ставкой, заемщик должен обратиться в компанию со справкой по займу или копией действующего договора от другой организации. При этом нужно помнить, что к «Ваш инвестор» выдает займы под залог автотранспорта и воспользоваться услугой рефинансирования могут только владельцы автомобилей. Минимально возможная ставка при рефинансировании — 4%.
- Сумма займа до 500 000р для физлиц и до 5 000 000 для юрлиц.
- Для заключения договора потребуется минимум документов: паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства, договор займа или справка о действующем займе.
- Процентная ставка — ниже на 1% годовых, чем в текущем договоре с другой компанией, минимальная ставка после скидки — 4%.
- Льготный период — период, в течение которого заемщику предоставляется отсрочка платежа, без применения штрафных санкций.
- Тариф для новых и повторных клиентов предоставляется при условии, что займ закрыт в МКК «Ваш инвертор» более 3 месяцев назад на дату обращения.
С подробной информацией о тарифе вы можете ознакомиться на сайте «Ваш инвертор» vashinvestor.ru
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