Чиновники решили упростить оформление маткапитала на выплаты на детей

В России упростят направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей.

«Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до трех лет на первого и второго ребенка», — цитирует пресс-службу ведомства News.ru.

Планируется упростить механизм оформления выплат. Нужная для этого информация о доходах членов семьи может быть получена органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Соответствующий документ, разработанный Министерством труда и социальной защиты, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Как сейчас

В настоящее время для оформления выплат семьи должны лично предоставлять данные о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в ПФР, если речь идет о выплатах на второго ребенка из средств материнского капитала.