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Чиновники решили упростить оформление маткапитала на выплаты на детей

В России упростят направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей.

Фестиваль роботов для всей семьи «RoboStars».
Фестиваль роботов для всей семьи «RoboStars».
Ирина Пергаева

«Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до трех лет на первого и второго ребенка», — цитирует пресс-службу ведомства News.ru.

Планируется упростить механизм оформления выплат. Нужная для этого информация о доходах членов семьи может быть получена органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Соответствующий документ, разработанный Министерством труда и социальной защиты, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

<Ранее Мишустин упростил процедуру использование маткапитала на улучшение жилья.>

Как сейчас

В настоящее время для оформления выплат семьи должны лично предоставлять данные о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в ПФР, если речь идет о выплатах на второго ребенка из средств материнского капитала.

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