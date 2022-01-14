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Число туристов в Белокурихе на новогодних каникулах выросло в 2,5 раза

МТС при помощи Big Data проанализировала туристический поток в город-курорт Белокуриха во время новогодних каникул. В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года количество гостей региона выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отель "Благодать", Белокуриха.
Отель "Благодать", Белокуриха.
vk.com/blagodat_22

Из-за действующих ограничений внутренний туризм продолжает набирать популярность, и все больше любителей активного зимнего отдыха приезжают в Белокуриху. Причем увеличилось не только количество туристов, но и их география — если раньше курорт посещали в основном жители соседних Кемеровской, Томской и Новосибирских областей, то в этом году, помимо сибиряков, значительную часть составили гости из центральных регионов России, в том числе, Москвы.

&quot;Благодать&quot;. Белокуриха.
«Благодать». Белокуриха.
vk.com/blagodat22

Самыми востребованными местами активного отдыха в Белокурихе оказались трассы «Катунь» и «Благодать», склон на горе «Церковка», горнолыжный спуск санатория «Россия». В период интенсивного катания — с 12:00 до 15:00 часов — объем потребляемого интернет-трафика в турзоне снижался, а в первые часы после закрытия подъемников — с 18:00 до 20:00 часов — достигал пиковых значений. Предположительно, в это время любители активного отдыха переписывались в мессенджерах, отправляли фотографии близким и смотреть фильмы онлайн.

Заказник &quot;Лебединый&quot;.
Заказник «Лебединый».
Ирина Пергаева.

Повышенная «цифровая» активность в эти дни была отмечена и на озеро Лебедином, где зимуют лебеди-кликуны. Озеро находится в получасе езды от Белокурихи, поэтому гости курорта пользуются возможностью увидеть редких птиц и сделать красивые фотографии. В сравнении с прошлым годом объем скачанного интернет-трафика здесь также вырос на 20%.

Иннокентий Цой.
Иннокентий Цой.
Пресс-служба компании МТС.

«С каждым годом зимний отдых в Белокурихе становится все более востребованным. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы пребывание гостей в Алтайском крае было комфортным и максимально насыщенным. Так, перед новогодними праздниками мы „разогнали“ интернет вдоль горнолыжных трасс до 40 Мбит/с — на этой скорости можно комфортно пользоваться любыми онлайн-сервисами. Параллельно мы запустили виртуальный путеводитель по Алтайскому краю. Теперь при въезде на территорию края абоненты МТС получают SMS-сообщение со ссылкой на страницу mts.ru/barnaul, где собрана полезная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и необычных туристических маршрутах. Только за время новогодних каникул такие сообщения получили более 40 тысяч человек», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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