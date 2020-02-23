Читатель altapress.ru испытал работу первой кассы самообслуживания в барнаульской «Марии-Ра»

Магазин «Мария-Ра», расположенный в торговом центре «Первомайский» на пр. Красноармейском, 58 в Барнауле, поставил четыре кассы самообслуживания 13 февраля. К кассам пока очереди нет, но они и не пустуют подолгу. Читатель altapress.ru воспользовался новшеством, рассказал, как работают эти устройства, и поделился впечатлениями.

Показывает , куда нажать и ткнуть на кассе

Наш читатель немного консервативен — такой возраст: 60+. Но попробовать новшество все же решил — стоять в очереди не хотел.

«Ставишь с одной стороны от кассы корзину с продуктами, с другой кладешь пакет. Берешь товар из корзины, сканируешь шрих-код и перекладываешь в пакет», — рассказал читатель.

Причем положить товар справа нужно обязательно — иначе касса не продолжит работу.

«Если что-то надо взвесить, кладешь товар на тот же сканер. На мониторе кассы выплывает меню. Я ткнул на „сухофрукты“ и „курагу“. После того, как я нажал на „кнопку“ оплатить, прикоснулся картой к устройству, оно выдало чек, — все просто», — пришел к выводу читатель.

Кассы самообслуживания в ТЦ «Первомайский» в Барнауле. Altapress.ru

В кассах самообслуживания (их еще называют «селф-чекаут») магазина «Мария-Ра» можно оплатить все, кроме сигарет. Ну и оплата идет только картой — наличные аппарат не принимает.

Вообще же, консультант стоит рядом и вполне доступным языком объясняет, куда нажать и куда ткнуть. В своем Instagram представитель торговой сети объясняет: для покупки алкоголя тоже надо позвать консультанта.

Кассы самообслуживания в ТЦ «Первомайский» в Барнауле. Altapress.ru Кассы самообслуживания в ТЦ «Первомайский» в Барнауле. Altapress.ru Кассы самообслуживания в ТЦ «Первомайский» в Барнауле. Altapress.ru

Планы вынашивали пять лет назад

Надо сказать, что представитель торговой сети «Мария-Ра» еще в 2014 году заявил, что компания бы внедрить автоматизированную систему «селф-чекаут».

Тогда компания «Ритейл Сервис» провела большое исследование, чтобы выяснить, где их имеет смысл ставить. Считалось, что «селф-чекаут» не отменяет часть кассиров, а дополняет их. Тем более, что им все же надо отдохнуть и пообедать.

Предполагалось, что покупатель будет оплачивать наличными через купюроприемник. Но с тех пор жизнь ушла вперед, карты появились почти у всех и нынешние кассы в «Марии-Ра» используют банковские карты.

Кассы самообслуживания в ТЦ «Первомайский» в Барнауле. Altapress.ru

«Вот оно , началось шествие роботов»

У новых касс очередей пока нет. Но они и не пустуют подолгу, сказал наш читатель. Пользоваться ими очень просто — оплата в «Ашане» менее понятна и удобна. Поэтому наш читатель считает, что со временем они не будут простаивать вообще.

Но некоторые читатели отнеслись к новшества довольно скептично — судя по их отзывам в Instagram.

«Вот оно, началось. Вот скоро и продавцы в магазинах не потребуются… Продавцов заменит робот»… «Теперь еще больше будут тащить… А сотрудники потом рассчитаются перед ревизией»… «Ох, чувствую, выносить начнут»…

Впрочем, другие с легкостью приняли новые технологии — как, собственно, и наш читатель. «Ничего же не мешает воспользоваться обычной кассой, они в магазине остались», — сказал он.

Касса для повышения лояльности

Кассы бесперебойно работают с 13 февраля по безналичному расчету, рассказали в ГК «Ритейл Сервис» на своем сайте.

Согласно информации компании, установленная модель SST позволяет сокращать очереди в обычные кассы и увеличивать пропускную способность посетителей с корзинами до 15 товаров.

Считается, что эти устройства также повышает лояльность покупателей.