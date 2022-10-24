24 октября
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Потребитель

Что будет с ценами на кофе и чай, рассказали россиянам

На мировом и российских рынках дефицита кофе и чая не ожидается, но цены вниз не пойдут. Об этом «Прайму» рассказала доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова.

Кофе зерна.
Кофе зерна.
ССО

Кофе скорее снова подорожает, а чай останется в тех же «ценниках».

«Потребление кофе в мире увеличится лишь на 1,1%. Восстановление запасов кофе ожидается на 2,1 млн мешков, до 34,7 млн мешков после падения в предыдущем сезоне», — уточняет эксперт.

Благоприятные прогнозы по урожаю должны оказать сдерживающий эффект на мировые цены на кофе.

Снижение спроса на кофе со стороны россиян по прогнозам снизится на 12%. Относительно 2021 года пиковое повышение цен в России не превысит 25%.

В сегменте чая ситуация выглядит более благоприятно. Розничные цены на чай сохранятся на уровне прошлого года.

Определяющим фактором останется платежеспособность граждан.

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