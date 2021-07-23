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Что делать если забыл пароль от налогового личного кабинета

«Личный кабинет налогоплательщика» — это инструмент, с помощью которого можно решать все вопросы взаимодействия налоговой службы в режиме он-лайн.

Компьютер.
Компьютер.
CC0

В настоящее время помимо традиционного кабинета на официальном сайте ведомства, активно используется его мобильная версия «Налоги ФЛ», «Налоги ИП» (скачать через Google Play или App Store) .

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» осуществляется с помощью логина и пароля, который необходимо получить лично в любом налоговом органе России.

Войти в ЛК ФЛ можно также через подтвержденную учетную запись портала «Госуслуги», в ЛК ИП с помощью ключа электронной подписи.

Получение доступа к сервису лиц, не достигших 14 летнего возраста, осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами).

В Личном кабинете вся ваша персональная информация надежно защищена паролем, но как быть, если вы его забыли?

Восстановить пароль легко, если до этого вы подтвердили свою электронную почту и задали кодовое слово. В этом случае пройдите по ссылке «Забыли пароль?», введите свой ИНН, адрес электронной почты и кодовое слово. Инструкция для восстановления пароля придет вам на электронную почту.

Что нужно, что бы такой способ заработал?

При первом входе в личный кабинет система сама предложит настроить кодовое слово и подтвердить почту.

Если этого не сделали сразу, то необходимо перейти в раздел «Профиль» и ввести адрес электронной почты. Вам будет направлено письмо со ссылкой, пройдите по ней. Рядом с вашей электронной почтой появится статус «адрес подтвержден», далее в поле «Разрешить восстановление пароля по адресу» поставьте галочку и придумайте кодовое слово.

В иных случаях вам придется снова посетить налоговый орган для повторной генерации пароля.

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