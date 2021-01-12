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Что делать с котельной, или Почему нужно нервы держать в тепле

Группа компаний «БСК»

Когда все работы касательно строительства автономного источника теплоснабжения (котельной) выполняет один подрядчик, это означает, что только он несет ответственность за правильную и бесперебойную работу котельной. Такой профессиональный подход исключает разногласия в проекте, установленном оборудовании, правильном монтаже или пусконаладочных работах.

Некоторые организации в целях экономии пытаются «оптимизировать затраты», находя различных подрядчиков на определенные виды работ. Это зачастую неправильный подход. Ведь если в конечном итоге будет понятно, что допущены ошибки, а котельная установка не показала правильную работу, именно на плечи заказчика ляжет бремя по решению множества проблем.

Группа компаний «БСК»

В итоге заказчика ждет нелегкий поиск ответа на риторический вопрос: «Кто виноват?». Ему точно гарантирован перерасход денежных средств, а также потеря драгоценного времени и нервов.

Чтобы газификация объекта была реализована на высоком уровне, ГК «БСК» предоставляет комплекс услуг по проектированию, поставке и монтажу оборудования, пусконаладочным работам, а также все необходимые экспертизы и, конечно, обслуживание.

Группа компаний «БСК»

Группа компаний «БСК» успешно реализовала проекты по газификации для таких известных в крае предприятий, как «БКЖБИ-2», «Барнаул РТИ», «Алтай Резорт», «Персона», «Новоалтайский хлебокомбинат», «Силикатчик», «Барнаултрансмаш», «Эвалар», «Алтайский бройлер», «Лента» и многих других.

Будем рады стать Вашим надежным партнером!

Группа компаний «БСК»

Главный офис ГК «БСК»:

Адрес: г. Барнаул, ул. Аносова, 11

Телефоны: (3852) 77−55−06, 77−55−37, 8−960−945−50−66

Сайт: www.bsk-22.ru

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