Что делать в случае отмены концерта, рассказали эксперты

Потребитель в случае отмены или переноса концерта, на который у него были билеты, имеет право потребовать возмещения 100% стоимости билета от организаторов.

Для возврата стоимости билета следует направить организатору концерта письменную претензию о возврате средств, указывает bfm.ru.

Между тем в России возобновят фестиваль «Нашествие» спустя четыре года. Рок-фестиваль пройдет 4, 5 и 6 августа в новом месте — в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Ранее «Нашествие» традиционно проходило в селе Завидово Тверской области.

Все билеты, приобретенные с 11 ноября 2019 года по 30 июня 2021-го, остаются действительными.

Ранее в сибирском городе концерт рэпера Басты перенесли на полгода.