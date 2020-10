Что говорят об Exante: реальные отзывы

Общее впечатление о брокере

Если собрать все имеющиеся в интернете отзывы об Exante, можно заметить, что они в большинстве своем положительные. Подобное явление удивительно, ведь одним людям что-то нравится, а другим нет. А такое количество положительных отзывов может означать, что компания реально способна удовлетворить даже самого требовательного клиента, детально разъяснить новичкам, как работать, и понимает, как найти подход к каждому.

Что касается негативных отзывов, то они есть, но если почитать их, становится понятно, что к ним стоит отнестись критически. И дело даже не в том, что они очень похожи, а в том, что появляются пачками, как будто на них время от времени решаются конкуренты. Такие отзывы не способны подпортить репутацию брокера, и неудивительно, что их просто не берет во внимание большинство трейдеров.

Что говорят о рабочей платформе

То, чем компания может действительного гордится, так это ее рабочая платформа. Разработка, которая стала одним из лучших отраслевых решений и аналогов которой на данный момент нет. Она работает быстро, продуктивно и на любой из существующих сегодня операционных систем.

Но это не самое главное, чем данная платформа отличается от других. Основная особенность в настраиваемости интерфейса личного кабинета. Его можно создать на официальном сайте брокера. Сразу после регистрации откроется доступ к демонстрационной версии, которая ничем не отличается от полной.

И уже тут Exante дает возможность узнать детали работы, причем за это не нужно ничего платить. Даже больше: удастся почувствовать себя в роли трейдера, ведь на счет сразу зачисляется виртуальный депозит и открывается доступ к котировкам.

То есть отзывы о рабочей платформе однозначно положительные и располагают к себе.

Какое мнение о наборе инструментов и условиях работы

Опять же много отзывов в положительном ключе, даже больше — восторженных. А все потому, что компания предлагает трейдеру в распоряжение 150 тысяч самых разных инструментов.

Каждый инструмент доступен с единого счета, что также достаточно непривычно. А так как существуют десктопная и мобильная версии, можно торговать в любом месте и в любое время. Единственное условие — наличие доступа в интернет.

Компания EXT LTD зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Кипр. Регистрационный номер: HE 293592. EXT LTD авторизована Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) предоставлять

инвестиционные услуги в рамках Лицензии номер 165/12.

