Что изменится в работе Wildberries после проверки прокуратурой — разбор

Нововведения
- покупатель не обязан проверять товар при получении;
- дата возврата продукции — момент отказа от нее;
- срок доставки товара можно продлить только с согласия потребителя;
- можно отказаться от любой продукции;
- срок рассмотрения претензии о замене товара сокращен;
- заказ можно будет отменить через личный кабинет;
Компенсация по возврату товара
Маркетплейс может потребовать ее только при определенных условиях:
- низкая доля выкупа покупателем;
- большое расстояние транспортировки;
- особенности товаров (негабаритные, хрупкие).
Также в момент оформления заказа обязаны проинформировать о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом.