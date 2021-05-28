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Что лучше для столешницы: гранит или мрамор?

Создавая исключительный интерьер в своем доме, мы стараемся использовать наиболее качественные, не искусственные, а натуральные и долговечные материалы. Все большую популярность стали получать природные материалы — камни. Это универсальный материал, который отличается высокой прочностью и привлекательным внешним видом. Одно из наиболее популярных изделий — столешница. Мы опишем основные преимущества двух видов и их различия. А после вы можете выбрать самый подходящий вариант в каталоге мраморных столешниц на сайте Уральской горной компании.

При выборе камня, нужно четко понимать план проекта: расположения предмета, его предназначение, размеры и желаемый цвет (от черного до белого), а уже после выбирать материал. Каменная столешница, в отличие от других материалов, выдержит намного больший вес, атмосферные перепады и прослужит дольше. Приятный бонус — это необычный узор.

Гранит: основные причины, чтобы выбрать

Мраморная столешница.
Мраморная столешница.
ООО «Уральская Горная Компания»

Если ваш проект рассчитан на экстерьер — смело выбирайте гранит. Одно из его основных преимуществ — высокая плотность, что отличает его от других. В дополнение к этому, гранит:

  • не чувствительный к резким перепадам температур (может выдерживать максимальную температуру воздействия более 1200 градусов);
  • влагоустойчив (внутрь материала не попадает вода, он не портиться и сохраняет первозданный вид);
  • на поверхности не образовывается плесень и грибок;
  • хорошо выдерживает высокое давление на поверхность (более 270 мПа);
  • практически не стирается от механических повреждений;
  • ощущается пористость (за счет мелкозернистости);
  • не вступает в реакцию с веществами, содержащими кислоту.

Гранитный камень лучше применять для кухонных поверхностей, барных стоек и других предметов, где присутствует высокая нагрузка. Благодаря минеральному и химическому составам, у каждого материала есть свой уникальный рисунок и натуральный цвет.

Мрамор: преимущества материала

Мраморная столешница.
Мраморная столешница.
ООО «Уральская Горная Компания»

Мрамор — менее плотное вещество, оно быстрее изнашивается при давлении. Средний срок службы — 100−160 лет. Среди основных преимуществ мраморного камня:

  • пластичность — шлифовать, полировать и придать любую форму этому камню легко;
  • не скользкий материал;
  • экологический;
  • более пористый и влаговпитывающий;
  • не чувствительный к перепадам температур (но диапазон несколько меньше, чем у других камней);
  • устойчивый к механическим повреждениям (на поверхности не остаются царапины);
  • имеет огромный выбор рисунков и оттенков.

Мраморные столешницы устанавливают в кухнях или ванных комнатах из-за его свойств. Хорошо подойдет для декоративных, письменных и прикроватных столиков, благодаря натуральным оттенкам.

Мрамор или гранит — что выбрать?

У каждого вещества есть свои плюсы и минусы. Выбор камня будет зависеть от того, в какой комнате и для каких целей он будет использоваться:

  1. мраморные столешницы больше подойдут для ванных комнат — на их поверхности не остается разводов, они не такие скользкие, принимают любую искусственную форму;
  2. гранитные столешницы станут отличным вариантом для кухни, так как на них не будут заметны мелкие повреждения и сколы.

Уход за камнями достаточно прост, но для мрамора лучше использовать защитные пропитки и специальные очистительные средства. У гранита более мелкозернистая структура, что влияет на его внешний вид и качество изделий. Оба вида камней устойчивы к давлению и высоким температурам. Они экологически безопасны и не радиоактивны. Однако, гранит — более прочный и долговечный материал, благодаря его химическим свойствам.

На сайте Уральской горной компании есть из чего выбрать: черные, белые, серые цвета! В каталоге есть множество интересных вариантов для кухонных, ванных столешниц, которые точно придутся вам по душе.

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