Что лучше для столешницы: гранит или мрамор?

Если ваш проект рассчитан на экстерьер — смело выбирайте гранит. Одно из его основных преимуществ — высокая плотность, что отличает его от других. В дополнение к этому, гранит:
- не чувствительный к резким перепадам температур (может выдерживать максимальную температуру воздействия более 1200 градусов);
- влагоустойчив (внутрь материала не попадает вода, он не портиться и сохраняет первозданный вид);
- на поверхности не образовывается плесень и грибок;
- хорошо выдерживает высокое давление на поверхность (более 270 мПа);
- практически не стирается от механических повреждений;
- ощущается пористость (за счет мелкозернистости);
- не вступает в реакцию с веществами, содержащими кислоту.
Гранитный камень лучше применять для кухонных поверхностей, барных стоек и других предметов, где присутствует высокая нагрузка. Благодаря минеральному и химическому составам, у каждого материала есть свой уникальный рисунок и натуральный цвет.
Мрамор: преимущества материала
Мрамор — менее плотное вещество, оно быстрее изнашивается при давлении. Средний срок службы — 100−160 лет. Среди основных преимуществ мраморного камня:
- пластичность — шлифовать, полировать и придать любую форму этому камню легко;
- не скользкий материал;
- экологический;
- более пористый и влаговпитывающий;
- не чувствительный к перепадам температур (но диапазон несколько меньше, чем у других камней);
- устойчивый к механическим повреждениям (на поверхности не остаются царапины);
- имеет огромный выбор рисунков и оттенков.
Мраморные столешницы устанавливают в кухнях или ванных комнатах из-за его свойств. Хорошо подойдет для декоративных, письменных и прикроватных столиков, благодаря натуральным оттенкам.
Мрамор или гранит — что выбрать?
У каждого вещества есть свои плюсы и минусы. Выбор камня будет зависеть от того, в какой комнате и для каких целей он будет использоваться:
- мраморные столешницы больше подойдут для ванных комнат — на их поверхности не остается разводов, они не такие скользкие, принимают любую искусственную форму;
- гранитные столешницы станут отличным вариантом для кухни, так как на них не будут заметны мелкие повреждения и сколы.
Уход за камнями достаточно прост, но для мрамора лучше использовать защитные пропитки и специальные очистительные средства. У гранита более мелкозернистая структура, что влияет на его внешний вид и качество изделий. Оба вида камней устойчивы к давлению и высоким температурам. Они экологически безопасны и не радиоактивны. Однако, гранит — более прочный и долговечный материал, благодаря его химическим свойствам.
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