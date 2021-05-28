Что лучше для столешницы: гранит или мрамор?

При выборе камня, нужно четко понимать план проекта: расположения предмета, его предназначение, размеры и желаемый цвет (от черного до белого), а уже после выбирать материал. Каменная столешница, в отличие от других материалов, выдержит намного больший вес, атмосферные перепады и прослужит дольше. Приятный бонус — это необычный узор.

Создавая исключительный интерьер в своем доме, мы стараемся использовать наиболее качественные, не искусственные, а натуральные и долговечные материалы. Все большую популярность стали получать природные материалы — камни. Это универсальный материал, который отличается высокой прочностью и привлекательным внешним видом. Одно из наиболее популярных изделий — столешница. Мы опишем основные преимущества двух видов и их различия. А после вы можете выбрать самый подходящий вариант в каталоге мраморных столешниц на сайте Уральской горной компании.

Если ваш проект рассчитан на экстерьер — смело выбирайте гранит. Одно из его основных преимуществ — высокая плотность, что отличает его от других. В дополнение к этому, гранит:

не чувствительный к резким перепадам температур ( может выдерживать максимальную температуру воздействия более 1200 градусов);

может выдерживать максимальную температуру воздействия более 1200 градусов); влагоустойчив ( внутрь материала не попадает вода , он не портиться и сохраняет первозданный вид);

внутрь материала не попадает вода он не портиться и сохраняет первозданный вид); на поверхности не образовывается плесень и грибок;

хорошо выдерживает высокое давление на поверхность ( более 270 мПа);

более 270 мПа); практически не стирается от механических повреждений;

ощущается пористость ( за счет мелкозернистости);

за счет мелкозернистости); не вступает в реакцию с веществами , содержащими кислоту.

Гранитный камень лучше применять для кухонных поверхностей, барных стоек и других предметов, где присутствует высокая нагрузка. Благодаря минеральному и химическому составам, у каждого материала есть свой уникальный рисунок и натуральный цвет.

Мрамор: преимущества материала

Мраморная столешница. ООО «Уральская Горная Компания»

Мрамор — менее плотное вещество, оно быстрее изнашивается при давлении. Средний срок службы — 100−160 лет. Среди основных преимуществ мраморного камня:

пластичность — шлифовать , полировать и придать любую форму этому камню легко;

полировать и придать любую форму этому камню легко; не скользкий материал;

экологический;

более пористый и влаговпитывающий;

не чувствительный к перепадам температур ( но диапазон несколько меньше , чем у других камней);

но диапазон несколько меньше чем у других камней); устойчивый к механическим повреждениям ( на поверхности не остаются царапины);

на поверхности не остаются царапины); имеет огромный выбор рисунков и оттенков.

Мраморные столешницы устанавливают в кухнях или ванных комнатах из-за его свойств. Хорошо подойдет для декоративных, письменных и прикроватных столиков, благодаря натуральным оттенкам.

Мрамор или гранит — что выбрать?

У каждого вещества есть свои плюсы и минусы. Выбор камня будет зависеть от того, в какой комнате и для каких целей он будет использоваться:

мраморные столешницы больше подойдут для ванных комнат — на их поверхности не остается разводов , они не такие скользкие , принимают любую искусственную форму; гранитные столешницы станут отличным вариантом для кухни , так как на них не будут заметны мелкие повреждения и сколы.

Уход за камнями достаточно прост, но для мрамора лучше использовать защитные пропитки и специальные очистительные средства. У гранита более мелкозернистая структура, что влияет на его внешний вид и качество изделий. Оба вида камней устойчивы к давлению и высоким температурам. Они экологически безопасны и не радиоактивны. Однако, гранит — более прочный и долговечный материал, благодаря его химическим свойствам.

На сайте Уральской горной компании есть из чего выбрать: черные, белые, серые цвета! В каталоге есть множество интересных вариантов для кухонных, ванных столешниц, которые точно придутся вам по душе.