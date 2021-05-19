Современный подарок должен быть не только в тренде, но и максимально полезным. При выборе всегда стоит обратить внимание на увлечения человека. И, если вдруг у него или нее имеется автомобиль, то стоит ориентироваться именно на этот аспект. Аксессуары и гаджеты для авто сегодня очень распространены, а вариантов подарков очень много по доступным ценам. О самых лучших идеях далее в статье.

Массажные и согревающие накидки

Подобный подарок подойдет для владельцев отечественных автомобилей. В импортных моделях подогрев часто встраивается, но не всем так везет. В зимнее время может быть очень холодно, а потому специальная накидка на кресло может стать источником тепла и комфорта водителя. Купить такой подарок можно онлайн, а промокод* от Яндекс. Маркет на сайте https://market-code.ru/ обеспечит бесплатную доставку в любой регион РФ*. Да и торговая площадка обеспечивает большой выбор вариантов для разных моделей авто. Также действует скидка на первую покупку в размере 500 рублей от суммы чека**.

Очиститель воздуха

Полезный гаджет, который вряд ли будет приобретаться самостоятельно. Существуют разные модели с дополнительными функциями. Благодаря данному гаджету воздух в машине всегда будет чистым, лишенный частиц выхлопного газа и пыли, которых на дороге очень много. Приобрести такой ионизатор воздуха можно онлайн, а на сайте https://market-code.ru/bonusy-spasibo-yandex-market.html для покупателей Яндекс. Маркет действует оплата бонусами «Спасибо» от СберБанка**. Можно также воспользоваться различными дополнительными скидками*, которые представлены на сайте Яндекс. Маркет в достаточном количестве. Так можно сэкономить на доставке или итоговой сумме заказа от 20% до 70%.

Автомобильный пылесос

Гарантия порядка и чистоты салона. Среди плюсов такого пылесоса стоит выделить:

компактные габариты

мощность

небольшая цена

простота в уходе

Не нужно будет устраивать постоянные уборки в гараже, приносить домашний пылесос. Достаточно включить данный гаджет и скорость очистки поверхностей приятно удивит. Незаменимая вещь для любого владельца автомобиля.

Охладитель-подогреватель

Небольшое устройство позволит подогреть бутылку воды в зимнее время, а в летнее охладить. Устройство не занимает много места и может служить подставкой, периодически выполняя свои функции. Такой подарок практичен для любого автомобиля.

Разветвитель прикуривателя

На рынке устройство появилось не так давно, но уже заслужило внимание многих водителей. С его помощью можно не только не мучиться с прикуривателем, но и подключать несколько гаджетов одновременно. В разветвителе может от 3-х разъемов.