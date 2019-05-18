Повышение эффективности: как разобраться со всеми делами

Успевать все получается не всегда. Часто мы отвлекаемся, ленимся или теряем мотивацию. О том, как повысить продуктивность — в материале altapress.ru.

Большой список дел

Возможно это покажется странным, но продуктивность не про то, сколько целей вы себе поставили, а про то, сколько выполнили. Лучше сконцентрироваться на двух-трех задачах за день, нежели пытаться осуществить заведомо невозможное, пишет Forbes. Учитывайте, что в сутках 24 часа и около 8 из них врачи рекомендуют потратить на сон.

Неправильные приоритеты

Вам может казаться, что вы делаете что-то очень важное и полезное, но на самом деле еще больше отвлекаетесь и уходите в сторону от цели. Например, накануне важного экзамена вместо того, чтобы повторить пройденное, вы решаете разобрать шкаф. И то, и другое — занятия весьма благородные. Однако гардероб может подождать чуть дольше.

Отсутствие отдыха

Делайте перерывы. Это касается и небольших разминок во время рабочего процесса и часовых промежутков для полноценного отдыха. Старайтесь не забывать про прогулки, спорт и правильное питание — все это задает настрой.

Неправильно проведенное утро

Для повышения продуктивности рекомендуем начинать каждый день с себя. Это значит — никаких гаджетов вокруг. Исключением может считаться разве что будильник. А вот проверку почты и лайки в инстаграме отложите хотя бы на час — это улучшит вашу производительность в течении дня.

Постарайтесь сосредоточиться на себе. Вам нужен хороший завтрак, полезные процедуры, возможно даже медитация, сообщает Financial Times.

Дела — до обеда

Речь о сложных делах. Старайтесь серьезному и важному уделять время до 14:00. Все то, что требует особенной усидчивости, не стоит перекладывать на конец дня. Сил к тому времени явно поубавится.

Именно поэтому очень важно заранее составлять план действий на грядущие дни, пишет Time.com. Если спланировать деятельность — меньше шансов что-то упустить или не выполнить.

Социальные сети

Чтобы меньше отвлекаться, выделите время для социальных сетей. 15−30 минут в середине дня или в конце, по пути на работу и обратно. На весь остальной день просто отключите уведомления. В противном случае вы постоянно будете ловить себя на том, что ответив на сообщение, по привычке пошли листать ленту.

Многозадачность

Несмотря на то, что выполнение нескольких дел одновременно по идее должно сокращать потраченное время, это не так. Если вы пытаетесь заниматься двумя или тремя задачами параллельно, велики шансы застрять на них значительно дольше, чем на каждой последовательно.

Ученые доказали, что смешивание больше 10 ежедневных заданий снижает ваш IQ в среднем на 10 баллов. Поэтому, вашим девизом должен стать: «Одна задача за один подход». Если не удается решить всю за раз — разбейте ее на несколько частей.